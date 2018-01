Szerencsére csak kacsa volt a hétfői boltzár híre

Felröppent a hír, hogy a ­Coop-Áfeosz üzleteinél hétfői boltbezárást latolgatnak. A szövetség elnöke határozottan cáfolta az ügyben ­eddig megjelent híreszteléseket. Gondok vannak, de keresik a megoldást. A boltok nyitva lesznek.

A hírekkel ellentétben nem zárnak be a ­Coop üzletek hétfőnként. Ezt tudtuk meg a legilletékesebbtől, Zs. Szőke Zoltántól, az ÁFEOSZ-­COOP Szövetség elnökétől.

Pénteken több megyénkbeli ­Coop üzletbe is benyitottunk azzal a kérdéssel, hallottak-e róla, hogy hétfőnként bezárna az üzlet. Tettük ezt azért, mert több olvasónk is jelezte, a hírekből arról értesült, hétfőnként nem lesznek nyitva ezek az üzletek. Különösen a kisebb falvakban aggódnak. Elmondták, számukra nem mindegy, igaz-e a hír, mivel csak ez az egy üzlet működik a településükön. Utána­jártunk, mi is az igazság.

Tény, hogy egyre aggasztóbb méreteket ölt a munkaerőhiány a magyar boltokban. Az is az igazsághoz tartozik, hogy amíg a nagy áruházláncok egyre magasabb fizetésekkel csábítják a dolgozókat, addig a kisboltok nagy része ezzel nehezen tud lépést tartani.

Több sajtóorgánumban is megjelent, hogy a legnagyobb magyar üzletlánc, a COOP ­Csoport sok boltja még a 180 ezer forintra emelt garantált bérminimumot sem tudja kigazdálkodni. Idézték Zs. Szőke Zoltánt is, aki szerint a kistelepülések kis üzletei beleroppannak a béremelésbe, ezért kedvezményekről tárgyalnak a kormánnyal. A COOP Csoport 30 ezer munkavállalót alkalmaz, de még háromezerre lenne szükség. A hírek szerint több boltjuk már csak úgy tudja kompenzálni a munkaerőhiányt, hogy hétfőnként zárva maradnak.

Kíváncsiak voltunk, a megyénk üzleteiben működő ­COOP üzleteket miként érintik a fenti hírek. Zs. Szőke Zoltán azonnal reagált megkeresésünkre, s igyekezett megnyugtatni mindenkit: üzleteik nem zárnak be hétfőnként, s hozzátette, hogy a megyénkben működő 133 egység a továbbiakban is a megszokott rendben szolgálja ki a vásárlókat.

Megtudtuk, a tavalyi évet kiemelkedően jó eredményekkel zárta a cégcsoport, s alkalmazottainak bérét átlagosan 25 százalékkal megemelte. Kétségtelen, hogy azokon a pár száz lelkes településeken, ahol kisebb a forgalom, nehéz kitermelni a dolgozók bérét, ám ez nem jelenti azt, hogy lakat kerülne rájuk, vagy részeleges bezárás fenyegetné azokat.

szövetség elnöke kiemelte, tény, hogy hazánkban 2400 településen kevesebb mint kétezer lakos él, s az is igaz, hogy a legkisebb településeken korántsem olyan jövedelmező fenntartani a kiskereskedéseket, mint egy városban. Ennek ellenére igyekeznek mindenütt életben tartani a boltokat. Ehhez kérték a kormány segítségét, konkrétan abban, hogy e településeken esetleges járulékkedvezménnyel segítsenek az alkalmazottak megtartásában.

A megoldás is körvonalazódik már: úgy tűnik, a nyugdíjas-szövetkezetekben munkát vállalók részben gyógyírt jelenthetnek a munkaerőhiányra.