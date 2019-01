Szigorítások Hatvanban: a kocsmatörténelem ismétli önmagát?

Jelentősen szigorította a szórakozóhelyek nyitvatartási idejét a település vezetése. A döntést nem mindenki fogadta kedvezően.

Bő évtizeddel ezelőtt, 2008-ban a város akkori képviselő-testülete ­megelégelte a szórakozóhelyek ­működése kapcsán mind gyakrabban megfogalmazódott lakossági panaszokat, ezért drákói szigort vezetett be: este 10 óráig engedélyezte az egységek nyitvatartását; kivételt csak a melegkonyhás létesítmények – illetve egyetlen belvárosi presszó – képeztek. Az indoklás szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert az éjszakai mulatozásból hazatérő fiatalok megbolygatták a lakók nyugalmát. A környéken élők többször az önkormányzat vezetéséhez fordultak, mielőbbi intézkedést követelve. Lépni kellett.

Annak idején csupán egy évig tartott

A korabeli városvezetés döntése is hamar feledésbe merült, hiszen a kezdeti fogadkozások ellenére – amelyek szerint nem változtatják meg a rendeletet, amely a többség akaratával találkozik – egy esztendő múltán minden visszaállt a „rendes” kerékvágásba. Napjainkban már csak a veterán, vagy idő közben azzá vált bulizók emlékezhetnek az este 10 óra után zárt ajtók mögött, átláthatatlan füstben folytatódó mulatozásokra, amiket csak ritkán szakított meg a vélt vagy valós ellenőrzések hírére időlegesen elcsituló kocsmazaj.

A polgármestert is okolják érte

A napokban falragaszok tűntek fel egyik-másik belvárosi lépcsőházban. A „tacepaók” Horváth Richárd polgármester fotóját kedvezőtlen színben tüntetik fel (leginkább a vadnyugati filmekből ismert körözési felhívásokkal párhuzamba állítva), a hozzáírt szövegben pedig őt teszik felelőssé a városbeli vendéglátószektor ellehetetlenítéséért. Ennek oka, hogy 2018 őszén a grémium ismét megkísérelte az ágazat megregulázását. Mint fogalmaztak, a lakók védelmében támogatják, hogy hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap 22 óráig, pénteken és szombaton pedig csak 24 óráig legyenek nyitva a szórakozóhelyek, ám ha jelentős javulást tapasztalnak, készek enyhíteni a rendeleten. Utóbbi azonban egyelőre nem került szóba.

Próbálják védeni az üzleti érdekeiket

A képviselő-testület döntését vélhetően megkönnyítette, hogy míg a fentebb említett, egy évtizeddel ezelőtti szigorítás csaknem tucatnyi vendéglátóhelyet érintett, manapság legfeljebb egy-két bulizóhely esik a rendelet hatálya alá. Természetesen ezek vezetői – amellett, hogy egyetértenek a lakossági panaszok jó részével – igyekeznek védeni üzleti érdekeltségeiket.

Nem írható felül a nyugalom joga

– Városunk vezetése számára fontos a hatvaniak nyugalma és biztonsága – nyomatékosította az indoklásban Horváth Richárd polgármester, aki szerint az egészséges, nyugodt, zaj- és minden egyéb szennyezéstől mentes környezethez való jogot nem korlátozhatja a vállalkozás joga sem. Szavai szerint semmiféle vállalkozói érdek nem írhatja felül az állampolgárok normális életvitelhez való jussát, amit az Alaptörvény betűje és szelleme is biztosít számukra.

Kompromisszum kellett volna?

Bárdos „Fecsó” Ferenc, a Hat­vany Irén utcában működő presszó tulajdonosa hátbatámadásként értékeli a képviselő-testület döntését, mivel közlése szerint előtte nem egyeztettek vele erről, noha bizonyosan találtak volna mindenki számára elfogadható megoldást. Utóbbi elmaradásával viszont 30–40 százalékos bevételkiesést kell elkönyvelnie, noha szerinte soha semmilyen előírást nem szegtek meg. A szomszédok neki évek óta nem panaszkodtak, mi több, sokan közülük nála szórakoznak. – A döntést akár diszkriminatívnak is nevezhetjük, hiszen egyedül a mi presszónkat érinti. Nem tudom, mi ennek az oka. Régóta támogatom a helyi rendezvényeket, s felajánlottam azt is, hogy szükség esetén kutyás őrt is alkalmaznék a vandálok megfékezésére. Sajnos nem voltak nyitottak a kompromisszumos megoldásra – mondta.

Csocsózók a régi hatvani kocsmában. Ismét szigorították a nyitvatartási időket Archív fotó: T. O.