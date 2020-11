Sziklamászók kedvelt helye lesz a gyógyvízről ismert Demjén

A termálvizéről híres falu hamarosan a térségben egyedülálló fejlesztések színhelye lehet. Korábban több kőbánya is üzemelt itt, melyek most kihasználatlanok, de újabb lehetőségeket rejtenek magukban.

Fodor Géza polgármester elmondta, tervei szerint vasalt mászóösvényt és sziklamászó helyet alakítanak ki a Demjén melletti magaslaton, mely az aktív turizmus kedvelőt is a környékre csábíthatja. A területen országos túraútvonal vezet keresztül, s a kirándulóknak pihenőhelyeket hoztak létre.

Via ferratát, vagyis vasalt mászóösvényt és sziklamászáshoz alkalmas helyet alakítanak ki az elképzelések szerint jövőre Demjénben, tudatta Fodor Géza polgármester. A helyi kőbányák természeti kincsei ugyanis turisztikailag máig szinte kiaknázatlanok.

– Gyermekként rendszeresen bejártuk a kőbányák környékét, később már a helyiek nagy része sem látogatott ide. Később ösvényt vágtunk, járhatóvá tettük a magaslaton keresztül vezető gyalogutat, s egyre többen fedezték fel az elhagyott bányák szépségét. A környék gyönyörű, egyedi természeti kincsekkel, hungarikumokkal. Felvettem a kapcsolatot több szervezettel is, ennek során a falmászó szakemberek egyöntetűen megerősítettek abban, hogy a főút melletti magaslat és az egykori bányák kifejezetten ideálisak az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek is – magyarázta a polgármester. A tervezett beruházás jövőre megvalósulhat, a forrás egy részét egy egyesület, másik részét pedig az önkormányzat állja. Utóbbit a következő testületi ülésen tűzi majd napirendre a faluvezetés.

– A közelmúltban a dombon már kialakítottunk egy kisebb pihenőt a túrázóknak, mellette lesz majd a vasalt mászóösvény – fűzte hozzá Fodor Géza. – Tervezünk szolgáltatási elemeket kiépíteni, lehet majd felszerelést is bérelni. Versenyeket is rendezhetünk majd a mászófalon a szakemberek szerint, remek adottságai vannak a sziklának. Ám nem csupán az extrém sportok kedvelői érezhetik itt jól magukat. Ugyanis autóval is jól megközelíthető, iskolások körében is népszerűsíteni szeretnénk a tájat, amelyről hamarosan egy kisebb imázsfilmet is bemutatunk majd. Az országos piros túra is útvonala áthalad ezen a területen. Azzal pedig, hogy újabb időtöltési lehetőséget kínálunk a környékbelieknek és a turistáknak, tovább gyarapszik a falu. Sokoldalúbb lesz Demjén kínálata, amely eddig főként csak a termálfürdőiről volt ismert, de én szeretném, ha mind többen ismernék meg a rejtett értékeit.

A polgármester mer nagyot álmodni, ezt igazolja: ugyan még csak ötlet szintjén, de már felmerült benne az is, hogy egy kötélpályát építtetne Demjénbe.