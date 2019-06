Színes élményekkel is kitűnik az andornaktályai Mesevár Óvoda

Részt vesznek az Ovikert, a Rendőr-Robi és a ­Boldog Óvoda programokban, sakk- és úszásoktatással gazdagítják a ­mindennapokat az andornaktályai Mesevár Óvodában. A családias intézményben a fő cél az, hogy a színvonalas oktató-nevelő munkán túl élményeket kínáljanak.

A fennállásának negyvenegyedik évében járó intézményben három vegyes életkorú csoportban hatvannégy gyermekről gondoskodnak, igyekeznek felvenni a versenyt a térség óvodáival.

– Eger közelsége, vonzása jelent némi kihívást a létszámunk alakulását tekintve, hiszen azok a szülők, akik a megyeszékhelyen dolgoznak, előfordul, hogy inkább oda adják a gyermeküket óvodába. Mi igyekszünk mindent megtenni, hogy bebizonyítsuk, a kisebb falusi intézményben is magas színvonalú munka folyik. Lelkes, összetartó csapat vagyunk. A programokba igyekszünk bevonni a szülőket is, hogy a gyerekek még több közös élménnyel gazdagodjanak – sorolta Timkó Katalin. Az óvodavezető hozzátette, a felszereltségük kiemelkedő, öt éve teljeskörűen megújult az épület, egy csoporttal bővült, új és korszerű játékokat, berendezéseket kaptak. Az anyagi támogatások zömét programokra fordítják.

– Az adományoknak, felajánlásoknak köszönhetően alakítottuk ki a sószobánkat. Ott rendszeresen tartunk foglalkozásokat, és az ad helyet a sakkoktatásnak is. Utóbbi az alapítványunk támogatásával valósulhat meg, ahogyan az úszásoktatás is, mindkét foglalkozást nagyon szeretik a gyermekek. Kirándulásokat rendszeresen szervezünk, néhány hete az anyanapon a szülőkkel közösen a Miskolci Vadasparkba látogattunk. Pénteken pedig apanap volt. Az édesapák játékos versenyfeladatokon vehettek részt. Idén először lesz a ballagóknak éjszakai ovi, amit már nagyon várnak. Szeretnénk, hogy az itt élő családok a mi intézményünket válasszák – részletezte Timkó Katalin.

Időről időre tárgyakban és szolgáltatásokban is kap felajánlásokat az intézmény magánszemélyektől, helyi civil szervezetektől. Ezt igen nagyra értékelik. Az úszásoktatásban a helyi polgárőrség és sportegyesület nyújt segítséget, kisbuszaival a gyermekeket szállítják, utóbbi szervezettől néhány hete egy trambulint is kaptak. Nemrégiben régi álmuk is valóra vált, megújult az óvoda előkertje egy helyi házaspár felajánlásából.

– Két gyermekünk jár a Mesevárba, nagyon hálásak vagyunk az itt dolgozók munkájáért. Az óvónénik remek pedagógusok, ezt szerettük volna meghálálni valamivel. Megkérdeztük, mire van szükség, az óvodavezető asszony pedig azt mondta, az előkert megszépítésének nagyon örülnének. Mivel építőipari cégünk van, így megvalósítottuk. Egerből költöztünk Andornaktályára, helyben szeretnénk segíteni amiben tudunk, örülünk, hogy ilyen módon visszaadhattunk valamit az itt dolgozóknak kiemelkedő munkájukért – mondta el a felajánló, Horváth Péter.