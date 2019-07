Színes, érdekes programok sorakoztak az erdőtelki Kastélynapon (fotókkal)

Immáron ötödik alkalommal rendeztek Kastélynapot a Buttler-Kovács kastély udvarán szombaton.

Többek között Mészáros Árpád Zsolt, a Ritmus Dance Tánciskola, s az óvodások műsorát láthatták a megjelentek, valamint családi sportversenyen is indulhattak az érdeklődők. A nap folyamán koncertet adott Zalatnay Sarolta, s Pál Dénes. Forgács Jánosné polgármester a Heol kérdésére elmondta, 2015-ben rendezték meg az első Kastélynapot a település fennállásának nyolcszázadik évfordulója alkalmából.

– Idén is közösen bonyolítottuk le ezt a napot az SBS Kft.-vel, mi kastélynapnak, ők egyfajta családi napnak nevezték el – közölte a községvezető.

Egyebek mellett totós vetélkedőket szerveztek, s esküvői fotókból tartottak kiállítást a kúriában, továbbá lehetőség volt a kft.-nél üzemlátogatásra is. A rendezvényen Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is tiszteletét tette. Minden korosztály számára igyekeztek programokat összeállítani, volt rodeó bika, rekeszmászás, arcfestés és légvár is.