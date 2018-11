Színes programokkal várják az érdeklődőket az Eger Adventen

A 30 napos adventi időszakban közel 50 zenekar lép majd fel.

Tavaly az Eger Advent programsorozat rendkívül sikeres volt. Idén még színesebb, s gazdagabb programok várhatók – mondta Habis László polgármester kedden, a Senator Házban tartott sajtótájékoztatón. A cél, hogy a művészetek iránt érdeklődőket tartalmas események várják.

Gay Krisztina, Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette, igyekeznek minden korosztálynak szórakozási lehetőséget nyújtani. A színpadon november 24-től december 24-ig, hétfőtől szerdáig az egri, és környékbeli amatőr csoportok lépnek fel. Csütörtökönként az Egri Ifjúsági Zenei Program tehetségei mutatkoznak be, péntektől a profik veszik át a színpadot. Többek között Király Viktor, s Palya Bea is fellép, a zenei program gerincét ezentúl a jazz adja.

Idén Betlehemet is állítanak, a vásárnak gazdagabb étel és italkínálata lesz, s a Gárdonyi téren újabb szelfipontot hoznak létre. A Végvári vitézek terén most is ingyenes korcsolyapálya épül, s a társadalmi felelősségvállalás jegyében újra meghirdetik a bögreakciót.