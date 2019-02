Szirmokat Valentin napra

Olvasom, a szerelmes férfiak újabban nemcsak vörös rózsacsokrot, hanem szirmokat is rendelnek, hogy azokat a lakásban szétszórva teremtsenek romantikus hangulatot.

Egy-egy ilyen szóráshoz ötven rózsa szirmát is felhasználják. Szép lehet. Romantikus. Meg kedves. Belőlem meg vagy kiveszett már a romantika, vagy nem is volt. (Akik ismernek, valószínűleg hozzáteszik, hogy a kedvességgel is így van.) Szóval bennem az a kínzó kérdés merült fel elsőként, mikor a sziromszétszórós divatról hallottam, hogy vajon mi történik utána. Nem a romantikus estén, azt el tudom képzelni, hanem másnap. Ki szedi össze, amit szétszórtak? Ki takarít?

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock