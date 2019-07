Szívszorító, ahogy a csigák életükért küzdenek a terpesi árvízben

Heves megyében összesen tizenhét települést érintett a június 23-án érkező, kora délutáni vihar.

Rövid idő alatt nagy mennyiségű esővíz hullott le, melynek következtében több településen is villámárvíz alakult ki – számol be a megyei katasztrófavédelem. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint, aznap új országos csapadékrekordot mértek a Heves megyei Terpesen. Száznál is több segítségkérő bejelentés érkezett a megyei műveletirányítási központba, a kárfelszámolás folyamatos volt megyénkben.

Az esőzések következtében az utcákon folyt a víz, sok kisebb állatnak az életben maradás volt a tét. A katasztrófavédelem fotóján tisztán látszik, hogy a csigák és rovarok is megpróbáltak minél magasabbra kapaszkodni, ahol nagyobb biztonságban átvészelhették az esőzést, így biztosítva túlélésüket.

A fotót a megyei igazgatóság vezetői a hónap fotójának választották.