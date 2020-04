Szívszorító húsvéti vallomások: minden más lesz, mint eddig volt

Emlékezetes marad az idei húsvét mindannyiunknak. A templomi szertartásokat online nézhetjük, szeretteinket nem ölelhetjük meg, mint máskor. Az akciós kölnik is a polcokon maradnak. Az előző években ilyenkor már arról cikkeztünk, van-e elég sonka, tojás, csokinyúl az üzletekben. Megemlékeztünk az ünnep eredeti üzenetéről is, ám leginkább a terített asztal, a vendégjárás, a locsolkodás hagyományait elevenítettük fel.

Idén minden másként van. A családtagok közül – ha el is indulnak a rokonaikat meglátogatni – sokan csak azért kerekednek fel, hogy tisztes távolságból egymásra mosolyogjanak a kapun át.

Nőket, férfiakat kérdeztünk arról, ki miként készül az ünnepre a koronavírus árnyékában. A legtöbben szívesen osztották meg gondolataikat, ám azt kérték, ne írjuk le a teljes nevüket, mert a bánatban, örömben most mindenki egy.

Az ötvenes éveiben járó Mária azt mondja, sose gondolta volna, hogy a húsvéti ünnepeket rokonok, barátok nélkül kell töltenie. Megszokta, hogy ilyenkor javában készül. Bevásárol, süt, főz, várja a családot.

– Idén a férjemmel kettesben ünneplünk – említi.

– A gyerekekkel, unokákkal hetek óta az interneten tartjuk a kapcsolatot. Minden nap felhívjuk egymást és próbálunk látszólag vidáman csevegni, ám a torkunkban ott a gombóc. A legjobban az nyomaszt, hogy nem ölelhetem meg őket. Idén is megfőzök egy kis sonkát, pár tojást, de nagy dínomdánomra nem készülünk. Az unokák ajándéka becsomagolva várja őket.

Rozália – mélyen hívő katolikusként – a közösség hiányát fájlalja leginkább.

– Templomjáró vagyok, számomra az ott megélt pillanatok adnak hitet, reményt – közli. – Idén csak online közvetítésben követhetem a szertartást, ami szorongással és bánattal tölt el. Hiányzik a kézfogás, a közös ima, a szépen feldíszített templom, a papunk útmutatása.

Egy elvált férfi meséli, soha ilyen helyzetben nem volt. Korábbi házasságából született két lányát és a volt párját húsvéthétfőn mindig meglátogatta, együtt töltötték a napot kirándulással, játékkal.

– Most máshogy lesz – tudatja. – A párommal megbeszéltük, mehetek, de csak a kertben ülhetek le a lányaimmal, tisztes távolságra. Kérte, kölnit se vigyek. Vettem nekik ajándékot, de látom, azokat is fertőtleníteni kell. Úgy érzem, mintha valami szürreális álomba csöppentem volna. Végtelenül szomorú ez az egész helyzet.

A hetvenes éveiben járó Marika azt meséli, számára ez lesz élete legnehezebb húsvétja:

– Budapesten élő gyerekeim most először nem jönnek haza, csomagot küldtek egy ismerősükkel. Templomba se mehetek, talán ezt élem meg a legrosszabbul. A kertben töltöm az ünnep napjait. Az idő szép lesz, ha hinni lehet a híreknek.

Sonkából, csokiból is kevesebb fogy

Szétnéztem a megyében található kereskedések egy részében is. Azt mondhatom, hogy a polcok feltöltve, minden termékből széles a választék. A tojás darabja például mérettől függően 40–50 forint, a húsfélék ára azonban az egekig szökött az elmúlt időszakban. Jómagam 2600 forintért jutottam hozzá egy kisebb csülökhöz, a friss sertéshús kilóját 1600 forintért mérik. A baromfihús ára nem emelkedett ilyen drasztikusan, bár ott is tapasztalható 10–20 százalékos drágulás a tavalyi árakhoz képest. Feltűnő, hogy sonkafélékből most szerényebb a kínálat, legalábbis a falusi üzletekben. A csokifigurák is ott sorakoznak a polcokon, ám ezek iránt idén alaposan megcsappant a kereslet. Mivel sok helyen ebben az évben elmarad a vendégjárás, a locsolkodás, így az ajándékba szánt édességekből is kevesebb fogy.