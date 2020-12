Szívvel-lélekkel: mutatjuk, hogyan működik az önkéntes adományozás

A karácsony közeledtével mindig sokan szerveznek gyűjtőakciókat az elesetteknek. Vannak, akik kétlik, hogy az alkalomszerű önkéntességgel megoldhatók az adakozást szükségessé tevő problémák.

Az önkéntes adományok nagyon változatosak, a tartós élelmiszerektől a ruhaneműn át a tisztítószerekig terjed a széles skála. Hatalmas bálákba rakva, jobb esetben személyes csomagokba rendezve küldjük el általában ismeretlen embereknek. Legtöbbször fogalmunk sincs róla, épp arra van-e szükségük. A Gyöngyös és Fehérgyarmat térségében működő Segítő Összefogás Alapítvány vezetője, Csernyi Erzsébet szerint ez nem jó módszer.

– Hosszú évek tapasztalatából tudom, hogy sok helyen pénzzé teszik az adományt, és csak remélhetjük, hogy hasznos dologra költik – magyarázza Csernyi Erzsébet. – Az ismeretleneknek adakozás azért sem jó megoldás, mert a kiszolgáltatott emberek lelkileg is nagyon sérülékenyek. Megérzik, ha nem szívből kapnak valamit. Hadd ne beszéljek a reklámcélzattal egyenpólóba bújt, kamerák előtt pózoló önkéntesekről, akik egy-két nap alatt letudják a segítségnyújtást. Természetesen erre is szükség van, mert minden segítség kell, de hosszú távon ez nem vezet sehová.

Ahogy ő mondja, hangyalépésekkel kell haladni ezen az úton. Sok apró támogatással, mert csak így lehet megismerni azt, aki bajban van. Személyes kapcsolat nélkül nem megy. A megsegítettet lelkileg kell megérinteni, együtt kell vele nevetni, sírni, terhet hordozni. Egy tányér levessel semmit sem lehet megoldani. Az igazi önkéntes magot ültet, amelyből másokban is kifejlődik a segíteni akarás. Másokért jót tenni nem anyagi kérdés, a legszegényebb ember is tud adni a másiknak, ha megérzi, mennyivel gazdagabb lett azzal, hogy adott.

– Az önkéntesség sokszor siklik tévútra – részletezi az alapítványi vezető. – Anyagilag, szociálisan, műveltségben és erkölcsileg sem azonos szinten van az adományozó és az adományozott. És ekkor jön a buktató, az előítélet. Sosem szabad ítélkezni azok fölött, akiknek adunk, mert az újabb előítéleteket szül. Nagyon igaz ez a hajléktalanokkal, de főleg a romákkal szemben. Az egyetlen kiút az olyan kis mintaközösségek építése közöttük, akik példáján elindulhatnak a többiek is. A magültetés. Ám ehhez egy önkéntesnek oda kell tenni magát, a szívét, a lelkét, minden energiáját.

Ugyanez a tapasztalata Kelemen Orsolyának is, aki férjével és szüleivel négy éve hozta létre az Angyaltársak Segítő Összefogás szervezetét Gyöngyösön.

– Kezdetben mi is ruhát, élelmiszert, tavasszal még palántát, sőt kismalacot is vittünk szegényeknek, de nem találtuk meg benne az értékrendünknek megfelelő tartalmat – mondja Kelemen Orsolya. – Rájöttünk, hogy személyes kapcsolat nélkül nem lesz jó érzés sem abban, aki adja, sem abban, aki kapja a segítséget. Ma már családsegítők, szomszédok ajánlanak nekünk bajbajutottakat. Most, karácsony előtt, hagyományteremtő céllal kértünk meg ilyen családokban élő gyerekeket, hogy rajzolják le, mit szeretnének kapni a Jézuskától. Tizenöt rajzra terveztük a programot, de hatvanat kaptunk. Feltöltöttük őket a weboldalunkra, és örökbe lehet a gyermekrajzokat fogadni.