Szlovén vendégek jártak a hatvani kórházban

A szlovéniai Splosna Bolnisnica Izola kórház vezetése látogatott el az Albert Schweitzer Kórházba.

A fertőzések elkerülése és a betegbiztonság egyre nagyobb szerepet kap a betegellátás során, kivált járványidőszakban. A szlovéniai Splosna Bolnisnica Izola kórház vezetése azért látogatott el az Albert Schweitzer Kórházba, hogy megszemléljék a gyógyszerelés terén bevezetett betegbiztonsági intézkedéseket.

Két éve egy pályázatnak köszönhetően csaknem 200 millió forintot nyert el a kórház a betegbiztonság növelését célzó fejlesztésre. Az összegből beszerezte egy gyógyszerelő automatát, csaknem hetven automata kézfertőtlenítő adagolót is. A gyógyszeradagoló automata működését tavaly már megfigyelték a szlovének, akik most a gazdasági és az osztályos munkába történő beillesztési szempontok tanulmányozták. Radivoj Nardin, a Splosna Bolnisnica Izola kórház főigazgatója szerint fontos, hogy a gyógyszert mindenki abban mennyiségben és akkor kapja meg, ahogyan előírták számára. A precizitás által jelentős gyógyszermennyiség takarítható meg, s növekszik a betegbiztonság is a technológia alkalmazásával.