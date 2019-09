Szombat esti láz: skandináv vendégek látogattak az egri Öregsorra

Jó hangulatú borozgatással telt a skandináv vendégek újabb látogatása a megyeszékhelyen.

Hiába van vége a nyárnak, a hevesi megyeszékhely ősszel is magától értetődő természetességgel vonzza a turistákat. Nemcsak hazánk több pontjáról, hanem külföldről is egyre több vendég érkezik a városba, hogy eltöltsön néhány napot a történelmi borvidéken. Német vagy lengyel vendégekbe nap mint nap belebotlanak a helyiek, az utóbbi időben azonban a világ távolabbi vidékein élők is egyre gyakrabban célozzák meg Egert.

Így volt ez idén nyáron is, jelesül néhány nappal ezelőtt, amikor skandináv vendégek látogattak a Szépasszony-völgyben található Gergely Bástya Pincészetbe. A helyszín választása nem véletlen, a 2015-ben alakult pincészet alapköveit és céljait ugyanis annak idején Román Péter egri borász és Lars Rokkjaer dán szervezetfejlesztési szakember fogalmazta meg közösen. A skandináv különítmény – amely ezúttal dán és svéd vendégekből állt – részben ezért már évek óta ellátogat a pincészetbe.

– Szeretik az itteni ételeket, a tradíciókat, az életstílust és persze a helyi borokat. Most egy hosszú hétvégét töltenek el Egerben, és mindig büszkén hirdetik azt, hogy nekik van egy kialakult kapcsolatrendszerük a városban. Fontos, hogy a skandináv vendégek jó hírét viszik a borvidéknek. Már csaknem tízezer bort szállítottunk Dániába, Svédországba, sőt még Grönlandon is kóstolhatták a True Friends elnevezésű Pinot Noirunkat – mondta el portálunknak Román Péter.

Larsszal és a többi, nagyjából húsz skandináv turistával az egyik szombat este találkozunk a pincészet bejáratánál. Még verőfényes napsütés van, minden adott egy laza, oldott hangulatú borozgatáshoz. Megtudjuk, a csoport épp vacsorához készülődik, ám előtte kihagyhatatlan a borkóstoló az Öregsor egyik leghangulatosabb pincéjében. A vörös és a fehér egyaránt népszerű a skandináv vendégeknél, és a hangulat is olyan, amilyen szükséges egy felhőtlen szombat estéhez. Mindnyájuk közül Lars a legbeszédesebb, kérdezni sem kell, mondja magától, tökéletes beszélgető-partner.

– Mindig nagyon szívesen jövünk a városba, mert szeretnénk jól érezni magunkat. Tudja, mindnyájan szeretünk jókat enni és inni. Eger csodálatos város, boldog vagyok, amikor itt lehetek – fogalmazott az egyébként talpig úriember Lars.

Román Péter szavai szerint édesanyjától és a férjétől örökölte meg a pincészetet, és 2015 óta folyamatosan építi, szépíti a vállalkozást.

– Egy kicsit forgalmas helyen van a pincénk, ami egyben hátrány, egyben pedig előny. Nagyon sokan erre mennek le a Szépasszony-völgybe, mi pedig próbáljuk megállítani őket, hogy ha szeretnének látni egy tradicionális egri pincét, akkor térjenek be hozzánk.

Miközben pedig hallgatjuk a pincészet vezetőjének szavait, a közelben békésen borozgató Lars hirtelen feláll a székéből, és egy éppen arra ballagó fiatal párhoz igyekszik. Emeli rájuk a félig üres poharát, és elbeszélget velük egy kicsit. Ilyen egy szombat este itt, az Öregsoron…