Szórakoztak, hasznos információkkal gazdagodtak a diabéteszes fiatalok

Hatodszor szervezett a napokban tábort diabéteszes fiataloknak a Cukorbetegek Egri Egyesülete.

A programon a gyermekekkel együtt szüleik is részt vehettek, hogy együtt tanuljanak a megjelent szakemberektől és a több évtizedes cukorbetegmúlttal rendelkező egyesületi vezetőktől – mondta el lapunknak Jakabné Jakab Katalin. A szervezet vezetője hozzátette, huszonegy fiatal és a szüleik táboroztak együtt, az események között szerepelt egri városnézés, amely során dr. Ternyák Csaba érsekkel is találkoztak, de kirándultak Egerszalókra, Lillafüredre, Szilvásváradra és Szomolyára is. Esténként pedig közös tánc, ének, játék, tűzugrás, bowling és csocsóverseny színesítette a napjaikat.

A tábor alatt neves szakemberek adtak felvilágosítást, tanácsokat a diabétesszel összefüggésben a résztvevőknek, többek között dr. Czeglédi Mariann gyermekorvos, diabetológus, dr. Domboróczki Zsolt belgyógyász, diabetológus főorvos, Szerencsiné Soós Andrea diabétesz-szakápoló, Szerencsi Laura gyógytornász és az egyesület vezetői.