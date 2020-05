Szorgos kezek munkálkodnak a szebb, virágosabb Egeréért

Már ültetik az egynyári növényeket Eger közterületein, a tervek szerint a pünkösdi hosszú hétvégére virágba borulhat a város.

Összesen 75 ezer tő virágot ültetnek el másfél hét alatt a megyeszékhely különböző pontjain a Városgondozás Eger Kft. munkatársai. A részletekről Fónagyné Petrusovics Melinda, a társaság egyik szakmai főművezetője számolt be. Közel negyven helyszínen helyezik a földbe a növényeket, a belvárosi részeken kívül egyebek közt Felnémeten, a Felsővárosban és a Lajosvárosban alakítottak ki virágágyások. A tervezet szerint ezen a héten az Eszterházy teret is beültetik, és a belvárosi szakaszon a patak menti vályúk is megtelnek színekkel.

– A polgármesteri hivatal által megterveztetett minták alapján dolgozunk. Kilencvenhétfajta növény kerül az előkészített ágyásokba, de szerepelnek benne színváltozatok is. Sok a virágzó növény, amelyeknek négy-öt változatát is használjuk, például begóniából kilencfélét láthatnak az Egerben sétálók – fogalmazott.

A főművezető elmondta, az előző években előfordult, hogy egy-egy fajta elnyomta a többit, most azonban sikerült úgy összeállítani a virágokat, hogy egyensúlyban legyenek a különböző fajok, de mégis színes legyen. – Például a korábbi esztendőkben minimális dália volt, most ennek emeltük a számát, de ott van a kánna, ami szinte el is tűnt a város ágyásaiból, ebben az évben azonban újra ültetjük ezt is. A bársonyvirágok (tagetes) számát ezekkel arányban csökkentjük – részletezte.

A tervezésnél nemcsak a trendeket kell követni, hanem olyan fajtákat érdemes választani, amelyek jól bírják a ma egyre jellemzőbb aszályos időszakokat is, és a nemesítők is egyre inkább erre törekednek. Próbálják nem a legkényesebb fajtákat választani.

– Nagyon hiányoznak a szabadföldi ágyásainkból az automatikus öntözőrendszerek. A Dobó tér és az Eszterházy tér rekonstrukciójakor kiépítették ezeket a rendszereket, melyek lényegesen megkönnyítik a városgondozás parkfenntartóinak a munkáját. Reményeink szerint, a jövőben még több ilyen technológiát telepítenek – közölte a főművezető.

Megtudtuk, a tavaszi ültetésre már ősszel készülnek a szakemberek, megtervezik a virágágyások arculatát, és kiválasztják a megfelelő virágokat, majd a kertészetekben elvetik a magokat, hogy a kiültetésre már növekedjen a megfelelő mennyiség. Az egynyáriak ültetését megelőzi a hagymás növények és kétnyáriak kiszedése, majd ezt követi a talaj előkészítése kézi ásással, rotációs kapával. A tavaszi fagyok utáni ültetés után rendszeresen öntözik a virágágyásokat, gyommentesítenek, és leszedik az elhalt részeket is. A rongálások helyén is pótolják a növényeket.

– Évek óta egyre kevesebb a károkozás, de ennyi is fáj a munkásoknak, akik odaadással ápolják az ágyásokat. Arra törekszünk, hogy a helyiek és az ide látogatók megelégedésére elvégezzük a feladatot, hogy városunk egyre szebb, élhetőbb és harmonikusabb legyen – hangsúlyozta Fónagyné Petrusovics Melinda.