Szüken verbuvált asszonynak valók

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

HATVANI HIRLAP.

TÁRSADALMI HETILAP. 1901. AUGUSZTUS 25.

Elektromos utcai világitást terveznek Hatvanban.

A legkedvesebb tárgya a mindennapi beszélgetéseknek a villanyvilágitásnak városunkba leendő bevezetése, kapcsolatban a kastélynak villanyos világitással történő ellátásával. Mozgalom indult meg az iránt, hogy magánosok, köztereink és utaink is nyerhessenek a rendelkezésre álló és állitólag jelzett célokra még felhasználható cukorgyári villanyvilágitásból. A mozgalom természetesen mindaddig egyoldalú, míg hozzájárulásával a lehetőség szerint természetesen a legilletékesebb fórum nem erősiti meg azt egyrészt, másrészt hogy a cukorgyári villanyos világitás fejlesztő telep alkalmas-e újabb, és nagyobb számú villanyos láng átvitelére. Ha igy volna, a legszebb megoldást nyerhetne közvilágitásunknak rég vajúdó ügye. Addig is, míg mindez keresztülvihető lesz, figyelmébe ajánljuk előljáróságunknak a már felállitott lámpák gondban tartását, és néhány élénkebb forgalmú helyen új lámpák felállitását. Többek között haladéktalanul állitandó lámpa a vám mellett épült, Rottenstein Lajos tulajdonát képező diszes ház elé, hol minden időben a legélénkebb forgalom öszpontosul, mi feltétlenül megkivánja közbiztonság szempontjából is ama tér megvilágitását. Mindezekre felhivjuk a T. Előljáróság figyelmét. Lapunk zártakor vettünk a hirt, hogy a kastély villanyos berendezése nem teszi lehetővé, hogy amellett még a város is villannyal világittassék, mert egyrészt két dinamógép és egy locomobil beállitása válnék szükségessé, azon kívül a berendezés költségei is igen magasak lennének. Ekként nincs már hátra, mint más világitásról gondoskodni, de mielőbb.

HEVESVÁRMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTAMÚ HETILAP. 1901. OKTÓBER 20.

Egy üdvös felirat.

Vámosgyörk és Gyöngyös vasúti állomások között sok panaszra adott okot a késedelmes vonatközlekedés. A gyöngyösi szárnyvasut mozdonya ugyanis pályarendezési munkálatokat kénytelen végezni a vámosgyörki vasúti állomáson és mert itt nincs elegendő számu vágány, ezek a pályarendezési munkálatok nagy időt vesznek igénybe és igy a közlekedés a két állomás között igen hátrányos. A közigazgatási bizottság ezen bajok orvoslása végett feliratot intéz a keresk. m. kir. miniszterhez s kéri, hogy a vonatközlekedés gyorsitása végett a vámosgyörki pályaudvaron egy pótvágány készitését rendelje el.

TISZAFÜRED.

TISZAFÜRED ÉS VIDÉ­KÉNEK TÁRSADALMI,

SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETI LAPJA.

1903. JANUÁR 28.

Menyasszonyok

statisztikája.

Egyik munkatársunk érdekes kimutatást állitott össze menyasszonyainkról mit volt szives átengedni lapunk számára. Az 1896 évben Tiszafüreden a következő évszámokkal keltek el az eladó leányok (megjegyeztetik, hogy csakis a negyed századosnál ifjabbak és félszázadnál öregebbek vétettek figyelembe az össze irásnál, melynek jeligéje az, hogy ha már statisztikát irnak a lúrul meg a gyesznóról, mir ne irnók a menyasszonyokrúl is?): 16 éves 3, 17 éves 9, 18 éves 7, 19 éves 8, 20 éves 7, 21 éves 6, 22 éves 1, 23 éves 4, 24 éves 7, 25 éves 1, 54 éves 1. 1897-ben 16 éves 3, 17 éves 4, 18 éves 7, 19 éves 7, 20 éves 5, 21 éves 2, 22 éves 3, 23 éves 5, 24 éves 2, 25 éves 4, – 55 éves 1. 1898-ban 17 éves 6, 18 éves 13, 19 éves 11, 20 éves 4, 21 éves 10, 22 éves 4,23 éves 4, 24 éves 2, 25 éves 2, 51 éves 2, 54 éves 1. 1899-ben 16 éves 3, 17 éves 7, 18 éves 4, 19 éves 10, 20 éves 9, 21 éves 4, 22 éves 10,23 éves 9, 24 éves 2, 25 éves 3, – 52 éves 1. 1900-ban 16 éves 4, 17 éves 4, 18 éves 10, 19 éves 12, 20 éves 7, 21 éves 5, 22 éves 5, 23 éves 6, 24 és 25 éves egysem, 70 éves 1. 1901-ben 17 éves 2, 18 éves 9, 19 éves 13, 20 éves 12, 21 éves 10, 22 éves 5, 23 éves 3, 24 éves 4, 25 éves 2. 1902-ben 16 éves 2, 17 éves 7, 18 éves 13, 19 éves 13, 20 éves 8, 21 éves 7, 22 éves 6, 23 éves 10, 24 éves 2, 25 éves 3, 50 éves 2, 55 éves 1, 59 éves 1. – 1903 évben 16 éves 4, 17 éves 5, 18 éves 5, 19 éves 11, 20 éves 8, 21 éves 5, 22 éves 7, 23 éves 2, 24 éves 1, 25 éves 2, 50 éves 1, 60 éves 1.

A mint az adatokból kitünik a mult esztendő elég szüken verbuválta az asszonynak valót s 1896 óra csak a 97 volt szükebb esztendő a mikor csak 52 leány fejére tették a menyasszonyi koszorut. Legkelendőbb volt a leány az 1902 évben a mikor 89 csapott fel menyecskének.

