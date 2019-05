Születés parkkal erősítik a kapcsolatot a gyermekek és szülőföldjük között Ostoroson

Harmadik alkalommal avattak Születés Parkot, ezúttal a Szent István parkban különítettek el egy területet, ott ültettek fákat és cserjéket, ezzel is emlékeztettek a tavaly született gyermekekre. Az elmúlt három évben közel nyolcvan növénnyel gazdagodott ily módon a falu.

Az avatóünnepséget a kedvezőtlen időjárás miatt rendhagyó módon a művelődési házban tartották, ami kisgyermekek gügyögésével telt meg. Tavaly tizennyolc gyermek született a faluban, így most ennyi új növénnyel gazdagodhatott a település.

– Minél tovább kívánjuk folytatni ezt a kezdeményezésünket, amelynek több célja is van. Szeretnénk erősíteni a lokálpatriotizmust, hisszük, hogy egy, a születés tiszteletére ültetett fa kapcsolatot teremt a gyermek és szülőföldje között, jelképesen örökre ideköti őt. Reméljük, hogy még akkor is szívesen látogatja majd meg a települést, ha esetleg már nem él itt. Természetesen a környezettudatos szemlélet népszerűsítését is szolgálja. Elkötelezettek vagyunk Ostoros szebbé, élhetőbbé tételében, és mivel lehetne többet tenni ezért a célért, mint új parkok, zöldfelületek kialakításával? – emelte ki az ünnepségen Böjt László polgármester.

A kezdeményezés ötletgazdája Balogh Erzsébet önkormányzati képviselő volt, aki köszöntőjében úgy fogalmazott, a Születés Parkokban a múlt, a jelen és a jövő kapcsolódik össze. – Régi szokás volt vidéken, hogy a gyermekek születésekor fát ültetnek, ami a szülőházhoz, szülőföldhöz való ragaszkodást szimbolizálta. Mi is ezt szeretnénk, a nemzedékek közötti és a családi kapcsolatokat erősíteni, és persze célunk ezzel együtt a környezettudatos nevelés is – magyarázta a képviselő. Hozzátette, egy gyermek születése a lehető legnagyobb öröm. Egyúttal azt kívánta, hogy ez a boldogság kísérje végig a csöppségek és családjaik sorsát.

A köszöntőket követően minden család, amelyben tavaly gyermek született, emléklapot kapott, majd Drahos Dávid atya áldotta meg az egybegyűlteket. Az atya elmondta, az ő születésekor is ültettek fát a szülei, ami még a mai napig megvan, és sokat jelent számára. Hozzátette, akinek ilyen fája van, annak mindig lesz hová hazamennie.