Születésnapot ünnepelt a Katona úti tagóvoda

Százas Óvodának hívták kezdetekkor az intézményt.

– A múltunk és gyökereink fontosak, most pedig eljött az idő, hogy megálljunk egy pillanatra és visszaemlékezzünk – kezdte beszédét a gyöngyösi Katona József úti tagóvoda vezetője.

Solymosi Lajosné az óvoda hatvan éves évfordulóján rendezett ünnepségen kitért arra is, hogy Százas Óvodának hívták kezdetekkor az intézményt, mert száz főnek épült és jelenleg is 106 kisgyermek nevelkedik itt négy csoportban. Köszöntötte az intézmény egykori pedagógusait és néhány volt óvodást is, akikkel ezen a napon együtt emlékeztek az elmúlt évtizedekre. Dr. Semegi Gyuláné a kezdetektől, 1958- tól egészen 1992-ig vezette az intézményt.

– Az akkor újonnan átadott óvoda igen modernnek számított, de volt néhány problémánk – emlékezett vissza a korábbi igazgató, aki azzal folytatta, hogy a fűtést az első években még bizony cserépkályhával kellett megoldaniuk. Kevés Tamás, alpolgármester nosztalgikus köszöntőjében elárulta, ő is e falak közt nevelkedett. Az ünnepséget a jelenlegi óvodások zenés-táncos előadása színesítette.