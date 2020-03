Szünidei rendben járnak az autóbuszok Heves megyében

Már minden helyközi és helyi autóbuszjáraton felfüggesztették az első ajtónál történő felszállást, s most érvénybe lépett a szünidei menetrend. A tömegközlekedésen folyamatos fertőtlenítés zajlik.

Hétfőtől készpénzmentesen vehetünk csak jegyet a Volánbusz járatain, mégpedig egy mobilalkalmazáson keresztül, tudatta a társaság.

– Járművezetőinket szalagkordonnal határoljuk el az utastértől, s az első ajtón felfüggesztettük a felszállást. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, ez nem jelenti azt, hogy jegy vagy bérlet nélkül lehetne utazni – válaszolta lapunk kérdésére a Volán Kommunikációs Igazgatósága. Elektronikusan már elérhetők az 50 és 90 százalékos kedvezmények is, s dolgoznak rajta, hogy legkésőbb a hónap végéig a bérleteket is így szerezhessék be az utazók.

A mobilalkalmazásban nem választhatók ki az indulási és célállomások, a helyközi járatokra az állomások közötti kilométer-távolság kiválasztásával lehet megvenni a jegyeket. Ezeket az adatokat, azaz az indulás és az érkezés helyét a menetrendek.hu rendszerében találhatják meg az utasok, ez az applikációból közvetlenül is elérhető.

– A mobiljegyek használata a veszélyhelyzetben ­mentesíti a pénztárosokat és csökkenti az érintkezéseket. Továbbra is váltható papíralapú biléta a szokásos elővételi módokon, de a járműveken készpénzzel nem. A társaság azt is kéri, hogy csak az vegye igénybe a közösségi közlekedést, akinek halaszthatatlanul szükséges, s aki teheti, a telefonos alkalmazást használja – közölték.

Ezt a módot kell tehát választania annak is, aki bérlet nélkül egy olyan faluból indul el bevásárolni, ahol nincs elővételi pénztár.

Szerdától új menetrend is érvénybe lépett: minden helyközi járat további intézkedésig tanítási szünet idején érvényes rend szerint közlekedik. Több településen a helyi járatok a fentiektől eltérő, hétvégi vagy ritkított beosztás szerint járnak: Egerben már március 18-tól a nyári tanszünetben érvényes közlekedés van érvényben. Gyöngyösön hétfőtől a vasárnapi és ünnepnapi járatokra lehet számítani. A város polgármestere kezdeményezte a helyi közlekedés leállítását is, ám ez nem történt meg.

A busztársaság higiéniai intézkedéseket vezetett be.

– Fokozottan takarítjuk az állomásokat és a járműveket, vírusölő szerrel mossuk le a kapaszkodókat, kézfertőtlenítővel látjuk el például a munkahelyi mosdókat. A buszokat minden éjjel és napközben is tisztítjuk. A nagytakarítás tartalmazza a padló fertőtlenítőszeres felmosását is, napközben a kapaszkodók, fogantyúk többszöri fertőtlenítése történik az állomásokon, ha a kiállási idő meghaladja a 30 percet. Nyomon követik valamennyi autóbusz higiénés állapotát – tájékoztatott a cég.