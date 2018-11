Szűrésekkel segít az egrieknek a praxisközösség, több százan éltek a lehetőséggel

Nyáron indult az egri praxisközösség, amelynek célja, hogy egészségügyi szűréseken vegyenek részt azok, akik csak nagyon ritkán jelennek meg háziorvosuknál.

Augusztus óta háromszáz egri vett részt a szűrővizsgálatokon, a projekt 2020. január 31-ig tart, és mintegy 110 millió forint pályázati támogatásból valósul meg. A programban elsősorban Ferenc Julianna gyermekorvos, valamint Báthory Sándor, Horváth Gábor, Krinszki Kornélia és Thummerer Ferenc háziorvosok páciensei vesznek részt, de minden egrit fogadnak. A praxisok kiegészülnek dietetikussal, gyógytornásszal, mentálhigiénés szakemberrel, nővérekkel és védőnővel is.

– Kedvezőek a tapasztalataink, a megszólítottak szívesen vesznek részt a szűréseken. Elsősorban személyesen hívjuk fel a rendelésen megjelentek figyelmét a lehetőségre, de telefonon, e-mailben is megkeressük azokat, akiket érdemes lehet bevonni a programba. Bárki részt vehet a projektben, de főként olyanokat igyekszünk elérni, akiket még nem gondozunk krónikus betegség miatt, a szűrésnek, illetve a prevenciónak ez ad értelmet – ismertette dr. Thummerer Ferenc.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A praxisközösségben a legnagyobb hangsúly a megelőzésen van, hogy olyan, még fel nem fedezett betegségekre derüljön fény, amelyekről eddig a páciensnek nem volt tudomása. Minél korábban fedezik fel ugyanis a problémát, annál előbb elkezdhetik a kezelést vagy a szövődmények megelőzését. Ez tehermentesítheti az ellátórendszert, és hosszú távon akár az orvoshiányt is enyhítheti.

Több helyen is összefogtak Szűkebb hazánkban hevesi központtal Tenk, Átány, Kömlő és Tiszanána bevonásával is indult már praxisközösség, de Hort, Hatvan, Csány és Ecséd praxisai is összefogtak e fontos célért. Sok helyen van igény e megoldásra, melynek köszönhetően csökkenhetnek az alapellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek is. Hazánkban idén mintegy hatvan praxisközösség jött létre, összesen nyolcmilliárd forint ­uniós támogatás érkezett országunkba az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztésére. A praxisközösségek egyenként legfeljebb 150 millió forint támogatásra pályázhattak, átlagosan százmillió forintot nyert egy-egy közösség.

Az infrastruktúra is fejlődik

Megyénkben a rendelők megújulása is látványos, sok kistelepülésen fejlesztettek pályázati támogatásnak köszönhetően, a nagyobb városok pedig akár önerőből is áldoznak arra, hogy a betegek korszerű, rendezett környezetben találkozhassanak doktoraikkal.

Egerben több helyiség is megújult az utóbbi időben, s hamarosan egy új egészségügyi centrummal is gazdagodik a város. Demjénben, Hevesen és Nagytályán is megújultak idén a rendelők, Szarvaskőben pedig jövőre korszerűsítik az épületet. A háziorvosi rendelőkön felül ahol tudják, a fogorvosi rendelőket is korszerűsítik, és több helyen már az iskolai rendelőket is sikerült felújítani.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS