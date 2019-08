Szűrővizsgálatokkal és szuper tanácsokkal vártak mindenkit az egri védőnők a plázában

Családi egészségnapra vártak kicsiket és nagyokat az Agria Park udvarán, pénteken. Az egésznapos rendezvényre minden korosztályból érkeztek érdeklődők, ahol különféle vizsgálatokon és bemutatókon vehettek részt.

A programot a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. szervezte. A főszervezőtől megtudtuk, hogy második alkalommal rendezték meg ilyen formában az egészségnapot, előtte az Anyatejes táplálás világnap keretében tartottak előadásokat, de úgy gondolták, a védőnők munkája szélesebb palettán mozog, ezért kiszélesítették a program nyújtotta lehetőségeket.

A délelőtt tíz órakor kezdődött esemény nagy népszerűségnek örvendett, az egészen piciktől az idősebb korosztályig mindenki megtalálhatta a számára érdekes programot. A kismamák a babamasszázsból kaptak ízelítőt és hasznos tanácsokkal is ellátták őket, a várandós anyukák érdeklődve figyelték a csecsemő újraélesztés technikáját is. A rendezvény nagy hangsúlyt fektetett a megelőzésre, így a hölgyek megismerkedhettek a mellönvizsgálat lépéseivel és felhívták a figyelmet a méhnyakrák szűrés fontosságára is.

A felállított sátrakban védőnők segítségével a felnőttek felmérhették az egészségi állapotukat, volt BMI, testtömeg-indexmérés, légzésvizsgálat, vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérés is. A Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete is képviseltette magát, ők PSA-szűréssel és tanácsokkal várták a férfiakat. Amíg a felnőttek a szűrővizsgálatokon vettek részt, addig a gyerekek rajzolhattak, színezhettek, csillámtetkókkal, lufikkal gazdagodhattak.