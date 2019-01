Tablettát fejlesztenének ki a magányosság ellen

Meglepő hírt olvastam: egy amerikai professzor a magányt kutatta.

Munkája során tablettát is kezdett fejleszteni rá. Pedig ő maga nem is volt magányos, hiszen most a felesége folytatja a kutatást. A kiindulópontjuk az volt, hogy egyre több a magányos ember a fejlett társadalmakban. Kevés a gyerek, azok is hamar kirepülnek. Ott van a válás is, de ha esetleg mégsem, akkor a házaspárok sokszor nagy időkülönbséggel hunynak el. Szóval a tabletta biztosan jót tesz. Jót tesz? Elhiteti például a 74 éves Mari nénivel, hogy párja, Béla nem is halt meg már tizenegy esztendeje? És, hogy a gyerekei nem csak félévente látogatják? Meglátjuk.