Táborban, archív felvételek alapján tanulják újra a helyi tánclépéseket a mikófalvaiak

Archív felvételek alapján ismerkednek­ eleik táncaival a mikófalviak, akik mostanában már más tájegységek koreográfiáival léptek föl.

Táncházat tartottak nemrégiben Mikófalván, a héten pedig tánctáborban gyakorolhatják a helyi táncokat a fiatalok. A településnek nagy tánchagyományai voltak a múlt században, azonban az utóbbi években már főleg más tájegységek tánckultúráját vitték színpadra a hagyományőrző együttes tagjai. A meglévő archív felvételek és Bécsi Gyula, a Lajtha László Néptáncegyüttes vezetője révén viszont újratanulhatják a mozdulatokat, koreográfiákat.

– A mikófalvi tánc már az 1920-as, 30-as években ismert volt, a kis közösség külföldön is bemutatta, de erről csak leírás áll rendelkezésre. Az 1950–60-as években viszont gyűjtöttek itt táncokat, ezek alapján visszatanuljuk a mozdulatokat, énekeket, zenét, viseletet. Nagyon gazdag a táncanyag, de a táncház alkalmával csak kis szeletet tudunk bemutatni, megtanulni – mondta Bécsi Gyula.

Elárulta, tavaly Kovácsné Barna Henriettával, a helyi együttes vezetőjével beszélgettek, és idősebbeket is megkerestek, énekeltették őket, kérdezték őket a tánckultúráról, ezek alapján sikerült dalokat, zenét, táncot is felderíteni. Volt egy néni, aki Bélapátfalváról házasodott Mikófalvára, s olyan vasvárinótát tudott, amelyet a népzenével, tánccal foglalkozó Busai házaspár sem hallott.

– Maradtak fenn felvételek a táncokról. A mikófalvi gömöries, lassú és friss csárdásból, illetve a vasvári lassú, friss változatából, valamint polkából áll. Ez az észak-magyarországi sáv táncában együtt mozog, összességében vasvári verbunkos jellege van a területnek, amelyben megmaradtak a csárdások, de figurálisan, egy-két személyre lebontva kicsit eltérnek egymástól. A ­vasvári verbunkos a férfiak tánca, de érdekes, hogy van páros változata is, beépült a nők táncába is. A Mikófalván készült felvételek alapján látszik, hogy vasvári zenére csárdást, félfordítókat is járnak.

Bemutatták a teljes repertoárt, amely részint koreografálva volt, s volt, amit kötetlenül jártak. Az udvaron fölvett anyagon jobban megmutatkoztak az egyéniségek, mert ott szabadabban tudtak táncolni. Többórányi felvétel áll rendelkezésre a Zenetudományi Intézet, illetve az Állami­ Népi Együttes filmtárában. Még Rábai Miklós táncművész küldte ki ide a ­táncosait, hogy gyűjtsenek mozdulatokat, így maradt fenn szerencsénkre az anyag. Sikerült az akadémiáról olyan felvételt is megszerezni, amely nem volt a köztudatban, ezt a kettőt használjuk – mondta Bécsi Gyula.

Szerinte a környéken főleg a felsőtárkányi tánc volt ismertebb, de Mikófalváé gazdagabb volt, s magyarok, külföldiek is rengetegen jöttek ide a lakodalmast megnézni. A régi öregek s az akkori fiatalok kifinomult mozgáskultúrával tudtak táncolni, egy juhász még pásztortáncot is bemutatott. Hogy mennyire lendül föl a mostani táncélet, Bécsi Gyula szerint nem tudni, a gyerekeket kell megfogni, s azon is múlik a régi táncok újratanulása, hogy milyen intenzitással tudnak gyakorolni. A folytatás a népi együttesen és Kovácsné Barna Henriettán múlik, ő ennyit tud felvállalni. Szerinte amit lehet, még föl kell gyűjteni az idősektől és be kell építeni fiatalok lábába, fejébe, hogy megmaradjon.