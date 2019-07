Táborozni jó, főleg, ha a hatóság figyel a körülményekre

Az iskoláskorú gyerekek nyári táborainak biztonsága sok szempontból vizsgálható. Természetesen nagyon fontos az élmény, s hogy a táborozó jól érezze magát. Ugyanakkor ezeknek a sokszor nem is olcsó elfoglaltságoknak van egy másik oldala is: azt kapja-e a gyerek, amit a szervezők ígérnek neki. Mindezeket a hatóságok ellenőrzik is.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: likebalaton.hu! Egy olvasónk felvetette, nincs mindig minden rendben a nyári táboroztatások körül. Az egri Nagy Gábor három gyereket nevel, és úgy érzi, akadnak olyan táborok, ha nem is túlsúlyban, amelyeknél a szervezők a saját haszonszerzésükre gondolnak főleg. Előfordul, hogy nem kötnek szerződést a szülőkkel, és emiatt kicsi az esélye az eredményes reklamációnak. A problémakörről, illetve arról, miként ellenőriznek a hatóságok, a Heves Megyei Kormányhivatalt kérdeztük. Válaszuk szerint a nyári táborok szervezőinek – legalább hat héttel a nyitás előtt – bejelentést kell tenniük a megyei kormányhivatal területileg illetékes járási hivatalánál. A jogszabályok szerint a tábor helyéről és időpontjáról, valamint a résztvevők számáról tájékoztatni kell a hivatalt, ez történhet e-papíron, postai úton, de akár személyesen is. A járási hivatalok a bejelentést követően igazolást adnak ki, egyúttal tájékoztatják a szervezőket a vonatkozó jogszabályi előírásokról. Idén az Egri Járási Hivatalhoz 15 napközbeni ellátást biztosító és 19 nem ­üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyre vonatkozó bejelentés érkezett. A népegészségügyi szakemberek a táborok ellenőrzésekor vizsgálják a vonatkozó jogszabályok betartását, a bejelentett adatok valóságtartalmát, a tábor helyét és környezetét, a tisztálkodás, az étkeztetés körülményeit, az esetleges fertőző betegségeket. – Ellenőrzési tapasztalataink szerint a szálláshellyel rendelkező táborokban nyitás előtt a tisztasági festéseket mindig elvégzik. A nem egész évben üzemelő táborokban bakteriológiai negatív vízvizsgálati eredménnyel is bírnak, a rovar- és rágcsálóirtást elvégeztetik. A szakemberek jellemzően rendezett környezetet találnak a táborok helyszínén – közölte a kormányhivatal. Megtudtuk, a táborozók megfelelő egészségi állapotáról szóló szülői nyilatkozatot a szervezők mindig be tudták mutatni. A nyári gyermek- és ifjúsági táborokat, erdei iskolákat az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek is ellenőrzik. Szemügyre veszik, adottak-e az élelmiszer-biztonsági és műszaki követelmények, megfelelő-e az élelmiszer-higiénia, az ételek nyomonkövethetősége, de a technológiai előírásokat is szigorúan betartatják.

Nyaranta olvashatunk akár ételmérgezésről szóló híreket is az ország más tájairól, megyénkre ez szerencsére nem jellemző. – Élelmiszer-biztonsági szempontból az ellenőrzött táborok többsége megfelelt az előírásoknak – válaszolta a kormányhivatal.