Tágasabb és korszerűbb is lett az orvosi rendelő

Elkészült Hevesvezekény megújult és kibővült orvosi rendelője, melynek rekonstrukciós munkáit tavaly júniusban kezdték el.

A térség országgyűlési képviselője a szerdai átadáson arról szólt, nagy szükség volt már a felújításra, hiszen korábban egy régi, rossz állapotú rendelő fogadta a betegeket. Most azonban nem csak szebb, világosabb, de tágasabb és korszerűbb is lett az épület. Szabó Zsolt hozzátette, az egészségügy fejlesztése az egyik legfontosabb terület, életünk során többször kerülhetünk olyan helyzetbe, mikor szükségünk lesz rá. Épp ezért nem mindegy, milyen körülmények között zajlik az ellátás. Örömét fejezte ki, hogy a hevesvezekényieket már modernebb intézmény fogadhatja.

A falu önkormányzata még 2016-ban pályázott az egészségügyi alapellátás fejlesztésére, melyre több mint 30 millió forintot nyertek el. Tóth Éva polgármester közölte, az említett összeghez még közel egymilliós önerőt is hozzátettek. Hozzátette, bár kisebb tennivalók még vannak az épületen, már zavartalanul működhet a rendelés.

A faluvezető a felújításról elmondta, a vegyes praxisnak és a védőnői szolgálatnak helyt adó épületben korszerűbbé vált a vízvezeték-, villamossági- és fűtésrendszer, új burkolatot kaptak a helyiségek, akadálymentesítést végeztek. A hatósági előírásoknak megfelelően alakították ki a szobákat, tágasabb lett a betegváró, s helyet kapott egy fedett babakocsi tároló is.

Energetikailag is hatékonyabb lett az intézmény, hiszen mindenhol kicserélték a nyílászárókat, s homlokzati hőszigetelést kapott az épület. Tóth Éva örömét fejezte ki, hogy a pályázati pénzből eszközöket is vásárolhattak, s már egyebek között defibrillátor, EKG-készülék is segíti a hatékonyabb ellátást.