Takarót, falvédőt és táskát is alkotnak a folt-tündérek Egerben

Három napon át ­varrógépek zúgtak a Bornemissza ebédlőjében, az Egri Folt-Tündérek ott rendezték meg a napokban táborukat. A színes programra az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők, hogy együtt tucatnyi mesés alkotást készítsenek, természetesen foltokból.

Milliónyi színnel és mintával telt meg a kis étkező, ahol a varrógépek zaján kívül vidám csacsogás is fogad. Mintegy harminc lelkes foltvarró nyüzsög a teremben, ki a munkájával van elfoglalva, ki a kiállított mintadarabokat tanulmányozza, néhányan pedig egyszerűen csak beszélgetnek. A vendégek az ország számos pontjáról érkeztek a városba a háromnapos minitáborba. A programot az Egri Folt-Tündérek immár hosszú évek óta minden nyár elején megrendezik.

– Több mint tíz éve, 2005-ben alakult az egyesületünk, tizenhárom taggal. A célunk közös volt, a klasszikus foltvarrás hagyományait szerettük volna követni, ugyanis a foltvarrásnak komoly tradíciója van. Kéthetente találkozunk, közösen varrunk, megbeszéljük az ezzel kapcsolatos terveinket, jól érezzük magunkat együtt. Azt szeretnénk, ha a találkozóinkon mindenki tényleg feltöltődhetne, hogy a kis szabadidőnk örömmel teljen, jó társaságban. Most tizenheten vagyunk az egyesületben, ez még pont az a szint, amikor ez jól működhet, családias a hangulat – mutatja be a szervezetet Farkasné Margó, aki a kezdetektől az egyesület tagja.

Hozzáteszi, a tizenhárom alapítóhoz menet közben csatlakoztak a többiek az alapszabályukban rögzített feltételek szerint, az egyesület tagjai vezették be őket a foltvarrás rejtelmeibe. Mint mondja, mindenkinek van kedvenc technikája, ki figurákat szeret varrni, ki gyönyörűen tűz, folyamatosan tanítják is egymást. Sok közös munkájuk van, ezeket legtöbbször jótékonysági célra készítik. Alkottak már több megyei óvodának falvédőket, számos bajba jutott családnak varrtak takarót, párnát, de Böjte Csaba árvaházába is juttattak el adományokat.

A táborban napokra le van bontva, mikor mit készítenek, ottjártunkkor a Törött virág elnevezésű blokkon serénykedtek a résztvevők, de a három nap alatt alkottak táskát és babát is, igyekeznek mindenkinek kedvező feladatokat kitalálni, hiszen mindenkinek más-más technika áll közelebb a szívéhez. Gyimesi Ottóné, aki szintén a kezdetektől az egyesület tagja, például leginkább figurákat, dekorációs tárgyakat szeret készíteni, elmondása szerint a foltvarrás legalább annyira kikapcsolja, mint az olvasás. Mint mondja, a közös foglalkozásaikat azért is szereti különösen, mert ilyenkor úgy tudják méltatni egymás alkotását, hogy tudják, mennyi munka van mögötte. Emellett inspirálják is egymást. Hasonlóan vélekedik a közösségről Hermándy-Berencz Éva is, aki tíz éve kapott kedvet a foltvarráshoz. Főként használati tárgyakat, takarókat, párnákat, táskákat szeret készíteni, de szívesen kipróbál új technikákat is, ezért már várta, milyen újdonságot tanulhat a táborban.

Erdélyiné Ági, az Egri Folt-Tündérek elnöke úgy fogalmaz, fogorvostól pedagógusig rengeteg szakma képviselője vesz részt a táboraikban, egyvalami azonban közös, a foltvarrás szeretete. Mint mondja, itt „örömvarrás” van. Mindig van mit tanulni, határtalan az új ötletek, technikák sora, és ami a legfontosabb, jó együtt lenni.