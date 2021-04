Támadnak az élősködők: fontos a hatékony megelőzés a kutyák esetében is

A tavasz beköszöntével érdemes­ kedvenceinkre is jobban odafigyelni. A melegebb idő ugyanis a különböző élősködőknek is kedvez. A kutyák esetében a kullancsok és a szúnyogok azok, amelyek akár végzetes kimenetelű betegséget is közvetíthetnek.

Daróczi Lajos egri kisállatorvos éppen ezért arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszeres, átgondolt megelőzésre nagy hangsúlyt kell fektetni. Bár a szívféreg igazán kutyára veszélyes, a macskáknál is érdemes lehet védekezni.

– Ez macskában nem okoz olyan szintű kártételt, mint egy kutyánál. A folyamat elindul ugyan, de nem tud teljesen kifejlődni a macskákban, inkább betokosodik a lárva, akárcsak az embereknél – mondta el. Ezek a gócok ugyanakkor okozhatnak esetlegesen problémát, ha létfontosságú helyen vannak.

Kutyáknál több ponton szükséges a védekezés, s érdemes kombináltan használni a szereket, természetesen a megelőző szűrővizsgálat után. Kifejtette, érdemes óvni őket a szúnyogok vérszívásától, hogy azok ne közvetíthessék a betegséget. Emellett a kialakult lárvafázisra is vannak nagy hatékonyságú készítmények, pontosan azért, hogy a szervezetben ne jelenjen meg kifejlett féreg. Ez utóbbi módot macskáknál is lehet alkalmazni, hiszen nemcsak a kifejlett féreg, hanem a lárvák is pont elég kártételt okoznak, emellett más paraziták – például atkák, bolhák – ellen is védelmet jelentenek.

A szakember elmondta, déli, mediterrán vidékről származik a betegséget terjesztő lepkeszúnyog. A fokozott áru- és személyforgalom, az éghajlatváltozás miatt terjed földrajzi szempontból fölfelé.

– Szegeden, a vizesebb területeken már nagyon komoly a fertőzöttség. Környékünkön is előfordul már, fokozódó gyakorisággal – mondta el. Az állatorvos azt hangsúlyozta, hogy nagyon fontos lenne minden kora tavasszal szűrni is a kutyákat szívféregre.

– Bizonyos rendszerességgel, legfeljebb hathetente kezelni kell őket, hogy ne fejlődhessen ki a féreg – húzta alá. Erre bármelyik állatorvosi rendelőben lehetőség van.

A bolhafertőzés igazán a nyári nagy melegben válhat károssá. Míg egyéb esetekben egy hónap is lehet a fejlődési ideje, a meleg miatt ez felgyorsul: nyolc nap alatt a petéből petét ürítő élősködő lesz. A szúnyog leginkább tíz fok felett, míg a kullancsok akár már két fok felett aktivizálódhatnak, főleg ha hirtelen melegebbre vált az időjárás. A kullancsok kétféle betegséget terjesztenek. Egyik a közismertebb Lyme-kór, melyet a jellemzően a Bükkben honos kullancsfajta terjeszt. A másik az úgynevezett babézia, mely zömében a Mátra környékén fordulhat elő – de máshol is, akár Egerben is megbetegíthet –, s legalább olyan veszélyes, mint az előbb említett. Időben észlelve azonban jól kezelhető.

Arra is rá irányította a figyelmet, hogy bizonyos védekezőszerek használata mérgező lehet macskákra, így ügyelni kell arra, mivel óvjuk a kedvencünket. Ez abban az esetben különösen fontos, ha mindkét állatot tartunk otthon, s az esetleges érintkezéseik miatt átjuthat a szer egyikről a másikra.

A paraziták elleni védekezési lehetőségeink széles skálán mozognak. Használhatunk kedvenceink védelmében cseppet, tablettákat, nyakörveket, melyek akár kilencvenöt százalékban eredményesek lehetnek. A szakember hozzáfűzte, a legoptimálisabb eredményt akkor kaphatjuk, ha az előírások szerint járunk el, betartjuk a használati utasításokat.