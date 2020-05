Tanulságos heteken vannak túl Sirokban

Hétfőtől minden településen enyhítettek a szigoron, és fokozatosan visszatérhetnek a szokásos hétköznapok. Azonban tanulságos volt az elmúlt időszak Heves megyében is.

A térség településein kiderült az elmúlt hetekben, hogy jóval egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban is szervezhetjük az életünket, ügyeinket. Az óvatosság azonban továbbra is indokolt.

Sirokban Tuza Gábor polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, hogy az elmúlt hetek azt bizonyítják, hogy a lakosság a kezdeti bizonytalanságot leszámítva nagyon fegyelmezetten viselkedett. Tanulságos, hogy sok feladat fölösleges körök nélkül is megoldható, és az is jó lenne, ha mindenkiben tudatosulna, hogy bizonyos fontosnak vélt dolgok nem is annyira fontosak.

Meg lehet szervezni az életünket egyszerűbben, hatékonyabban is. Apró dolognak tűnik, de egy kis odafigyeléssel megoldható, hogy nem kell például naponta háromszor elmenni a boltba. A receptet telefonon is fel lehet íratni. A hivatali dolgokat is lehet egy napra összpontosítani, és előtte telefonon vagy interneten érdeklődni, előkészítve a szükséges anyagokat, és rövid idő alatt elintézni az ügyeket. Az előzetes időpontfoglalás ebben sokat segít.

Az egészségügyi szolgáltatásokat egyelőre egyeztetett időpont után lehet igénybe venni, az orvosok megszűrik a problémákat, így sok feleslegesnek tűnő várótermi ücsörgés nélkül is kap segítséget a ­beteg.

Az iskolai oktatás továbbra is távoktatásban zajlik, a bölcsődékben, óvodákban viszont már van ügyelet. A községben egyelőre négy óvodás és két bölcsis gyermek szülei tartanak erre igényt.

A központi konyha folyamatosan működött, és az oktatási intézmény tanulói igény szerint kapták az ételt a törvényi előírásnak megfelelően. A szülők egyszer használatos edényben viszik el.

– A házi segítségnyújtás keretein belül közel száz idős embernek főzünk és szállítunk ki meleg ebédet, igény szerint az Alapszolgáltatási Központ dolgozói és önkéntesek bevásárolnak, gyógyszerkiváltás és egyéb segítség is működik. A hivatali ügyintézés ügyeleti formában működött és működik, úgy tapasztalom, gond nélkül. Egyelőre maradunk is így. A kormány rendelkezésének és a saját rendeletünknek is megfelelően, augusztus 15-ig nem lesz rendezvényünk – közölte Tuza Gábor.

– A települési munkálatok folynak. A bezárt intézményeinket karbantartottuk, így nyári leállásunk már nem lesz. Dolgoznak a közterületeken, parkokat újítanak fel, járdát javítanak, elkezdődött a fűnyírás, virágosítás.

Lassan indult a faluközponti fedett buszmegálló építése, Kőkúton egy buszmegálló peronépítése, a kútvölgyi esőbeálló és a sportöltöző külső felújítása. A sziklaomlásos vis major pályázatunk ötven százaléknál tart. Közel hetvenmillió forint lesz a vége, négy ingatlant, öt családot véd meg – tudtuk meg a polgármestertől.