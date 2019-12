Tarna-menti kerékpárút, ami összeköt

A beruházással könnyebben elérhetővé válnak a munkahelyek is.

A Tarna-menti kerékpárút kialakítása című projekt nyitó rendezvényét tartották szerdán Kápolnán. A rendezvénynek a Három Hárs Művelődési Ház adott otthont. Az eseményen elhangzott tájékoztatás szerint Kál, Kompolt, Kápolna, Tófalu, Aldebrő, Feldebrő, Verpelét önkormányzatai a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft-vel és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel konzorciumi együttműködésben 1,3 milliárd forint támogatás felhasználásával építheti meg a 16 kilométer hosszú kerékpárutat.

A létesítmény nyomvonala a Tarna folyó mentén halad, s összeköti az ott fekvő településeket, illetve közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási céllal egy jelzőlámpás csomópontot is kialakítanak Kápolnán, a 3-as főút keresztezésénél. A térségben már meglévő – és most felújításra kerülő – kerékpárutakkal együtt összesen 20 kilométernyi kerékpáros infrastruktúra szolgálja majd a biztonságos kerékpáros közlekedést. A beruházással könnyebben elérhetővé válnak a munkahelyek is – hangzott el a projekt ismertetésekor.