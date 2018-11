Tarnabodi életképek a múlt századból

Múltidéző sorozatunk legújabb részében Tarnabodról készítettünk olvasóinknak egy nosztalgikus, képes összeállítást.

Siroki múltidéző írásunk apropóján, egy kedves olvasónk fényképei nyomán készült el képes beszámolónk a falu múltjáról.

A település területén már a kőkorban is éltek emberek. Ezt bizonyítja a falu határában feltárt újkőkori telep. Középkori oklevelekben Bood néven említik. Neve az 1333. évi pápai tizedjegyzék lajstromában is szerepelt. A tatárjáráskor a község elpusztult templomával együtt, melyet azonban ugyanott ismét felépítettek és körülötte alakult ki az új helység. A 15. században már plébániája is említve volt, melyhez a mai Kál helység, mint fiókegyház tartozott.

A falu nevezetességei közt szerepel a Római katolikus templom, melyet 1720-ban kezdtek építeni. Az út menti keresztet 1792-ben állították a jelenlegi iskola és népház között a jellegzetes pléh Krisztussal. A keresztet 2011-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megbízására Németh Bertalan helyi művész újította fel, de néhány hónap múltán egy óriási vihar ledöntötte és széttörte. A kő talapzata és a pléhkrisztus megmaradt, amihez a kőkeresztet fakereszttel pótolták. Egyes helyi vélekedések szerint a régi-új kereszt az újrakezdés szimbóluma.

Forrás: Wikipedia

Fotók: Beküldött (Pusoma Milán László)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS