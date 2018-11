Tarnaörsön cipősdobozok teszik szebbé a karácsonyt – így segíthet ön is

Immáron három éve, hogy karácsony közeledtével adománygyűjtést szervez a tarnaörsi Gyermekjóléti Szolgálat. Az összegyűjtött ajándékokat rászoruló gyermekek kapják meg.

A mindössze 1830 lakost számláló településen idén is szeretnék megajándékozni a falu rászoruló gyermekeit az ünnepek közeledtével. A korábbi évekhez hasonlóan most is a lakosság segítségét kérnék ebben. Az adományozni szándékozók december 12-ig az önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálatánál adhatják le ajándékaikat – mondta a Heol kérdésére Lőcsei Anikó, családsegítő.

Ismertette, az adományokat a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyerekek, köztük is a szociálisan rászorulók kapják. Hozzátette: családsegítőként indította el az akciót, hiszen rálát a Gyermekjóléti Szolgálat által gondozott családok helyzetére. Úgy gondolta, lesznek olyanok, akiknek nem biztos, hogy lesz ajándék a fa alatt.

Almádi János polgármester elmondta, a településen egyre eredményesebb az akció, melynek keretében szeretnék emlékezetesebbé tenni a rászoruló gyermekek karácsonyát.

– Ez egy teljes egészében ­helyi kezdeményezés, a tarnaörsi lakosok állnak mögötte mint adományozók, illetve helyi, rászoruló gyerekek a célcsoport. A falu megmozdul az ügyben, megközelítőleg ­50–70 adományozó szokott lenni. Mindent megér egy-egy csillogó szempár, amikor meglátja az ajándékot – fogalmazott a településvezető.

Lőcsei Anikó úgy fogalmazott, a kezdetekkor körülbelül 25 gyermeket érintett az akció, ami 10–11 családot jelenthetett. Tavaly ez a szám duplájára emelkedett.

Hangsúlyozta, ha bárkinek van üres doboza, azt megtöltheti ajándékkal, legyen az játék, könyv, vagy édesség. Becsomagolás után fel kell rajta tüntetni, hogy milyen korú, s nemű gyermeknek szánja a meglepetést, de a szolgálat is becsomagolhatja, ha nincs rá más mód.

– Az akcióhoz kereskedő­egységek, nagyobb vállalkozók is csatlakoztak, így volt, hogy kartonszámra érkezett üdítő, csokoládé. Az ajándékot mindig karácsony előtt pár nappal kapják meg a rászorulók, de odafigyelünk arra is, hogy akkor vigyük, amikor a gyermek is otthon van, hiszen szeretnénk látni az örömüket – mondta el Anikó.

Előreláthatólag december ­18-a körül szállítják ki a csomagokat, az esti órákban. Az, hogy az akció hány fiatalt érint idén, a felajánlásoktól függ. Mint elmondta, azért zárják le ilyen hamar a gyűjtést, mert ha több összejön, mint amire számítottak, akkor kibővítik az adományozottak körét. Tavaly is így történt, a nagycsaládosoknak is jutott belőle.

– A támogatók általában ugyanazok, valamilyen formában mindig számíthatunk rájuk. A gyűjtést követően mindig készül valamilyen visszaigazolás az adományozóknak, fénykép vagy videó formájában – tette hozzá.

