Tavasszal folytatódik a bringaút építése Gyöngyösön

Tavaly júliusban érkezett el a város életében az a történelmi pillanat, amikor is felhelyezték a Szent Bertalan-templom északi tornyának új sisakját. A június elején kezdődött beruházás során először a torony tetőszerkezetét bontották le a szakemberek, majd öthetes munkával a földön készítették el az új toronysisak ácsszerkezetét. A 17 tonnás és 18 méter magas faépítményt aztán egy óriási daru segítségével helyezték a toronytetőre, majd ezt követően a déli torony régi tetőszerkezetét is hasonlóképpen a földön készítettek el.

Tavalyi visszahelyezését követően a templom második legnagyobb harangja, Berci immár felújítva és megerősített tartószerkezettel került vissza a déli toronyba decemberben, ahogy az új kereszt is a sisak tetejére. A napokban bontották el a külső állványzatot, mert jelenleg a déli torony belső liftszerkezete, valamint az azt körülvevő lépcsőzet kiépítése zajlik – tudatta potálunkkal projektért felelős Várostérség Fejlesztő Kft. menedzsere.

Kis Balázs Levente hozzátette, hogy ezzel egyidejűleg a Felsővárosi plébánián a jegypénztár és a kávézó helyiségének kialakítása is elkezdődött. Ígérete szerint a templomórához hamarosan kiépítik az elektromos vezetékeket, így napokon belül mutatja majd a pontos időt. Ám a több mint 300 millió forintos európai uniós projekt másik része, a kerékpárút építése, amelyre mintegy 122 millió forintnyi összeget szántak, nem egészen halad a tervek szerint – árulta el.

– A bicikliút korszerűsítése jelenleg a tervezett ­munka felénél tart, várhatóan ­május végén fejeződik be a teljes szakasz kiépítése. A meglévő Gyöngyös–Mátrafüred kerékpárút teljes felújítása mellett egy új belvárosi szakasz kialakítása is megtörténik. A kerékpáros nyomként kijelölt szakasz az Őrálló úttól a Szent Bertalan-templomhoz vezet, amely a kerékpáros kirándulókat és túrázókat a belvárosba, egyúttal a kialakított látványossághoz irányítja majd – magyarázta a projekt menedzsere.

Hozzáfűzte, hogy a kivitelezés után derült csak ki, hogy húsz évvel ezelőtt területrendezés nélkül adták át teljes hosszában a bicikliutat, amely legalább harminc különböző tulajdonban lévő telken – közte erdőterületen is – halad keresztül. A munka folytatásához így utólag rendezni kellett a terület tulajdonjogát.

– Az önkormányzat munkatársai folyamatosan dolgoztak az új műszaki dokumentációk, engedélyek beszerzésén. A napokban egyeztettem erről az illetékesekkel és most úgy tűnik, hogy a jobb idő kezdetével, hídjavításokkal akár jövő héten, aszfaltozással várhatóan már március elején folytatódhatnak a munkálatok. Emellett sok gondot okoznak még a fák gyökerei, mert több helyen erősen megrongálták az útalapot. Valamint további egyeztetések szükségesek az út menti fák kivágásáról.

Ne használják a bicikliutat

Kiss Balázs Levente hangsúlyozta azt is, hogy a beruházás további változást is hoz a korábbiakhoz képest, ugyanis szintén hatósági előírásnak megfelelően a kisvasút és a kerékpárút kereszteződésében egy úgynevezett S kanyarral módosítani kell az eredeti nyomvonalat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kerékpárút jelenleg is építési terület, habár sokan ezt figyelmen kívül hagyják, és a figyelmeztető táblák, valamint a szalagozás ellenére sétára, futásra és kerékpározásra használják a bicikliutat. Sőt, több kerttulajdonos személyautóval is áthajt a munkaterületen, amelynek következtében megrongálódhat a félig kész alap. Bár nem dolgoznak a területen munkagépek és állandó probléma az is, hogy a figyelmeztető táblák is eltűnnek a helyükről, ám továbbra is arra kérik a kirándulókat, a sportolókat, valamint a gépjárművel közlekedőket, hogy a felújítás befejezéséig saját érdekükben, valamint az eredményes kivitelezés érdekében ne használják a Mátrafüredre vezető kerKiszélesítették a kerékpárutat, de abba kellett hagyni az építést.