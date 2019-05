Távozik Ábry Zoltán ügyvezető, pályázatot írnak ki a posztra

Felmondott a ­Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője a napokban. A gyöngyösi képviselők csütörtöki ülésükön úgy döntöttek, új pályázatot írnak ki a posztra.

Jelenleg is folyik egy elnyert pályázatból megvalósuló nagyszabású beruházás a Mátra Művelődési Központban és hamarosan egy másik is kezdetét veszi. Többek között ezeknek a feladatoknak a koordinálását is megkapja az átmenetileg kinevezett új ügyvezető. A mátraaljai város képviselő-testülete elfogadta Ábry Zoltán felmondását, aki a tavaly májusban megalakult Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. éléről távozik. A grémium csütörtöki ülésén egyebek között az így megüresedett posztra is új pályázatot írt ki.

2012 óta folyamatosan növekszik a nyomozáseredményességi mutató a városban, ez derült ki abból a közbiztonsági helyzetet taglaló beszámolóból, amelyet csütörtökön tárgyalt a gyöngyösi képviselő-testület.

– A helyi rendőrkapitányság illetékességi területén tavaly 63 százalékról 70 százalékra emelkedett ez a mutatószám és a fokozott közterületi jelenlét miatt csökkent az új bűnügyek száma is – mondta el Balogh Tibor, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság volt vezetője, aki áprilistól már a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesi beosztásában dolgozik. A testület előtt megköszönte a több mint tíz éven át tartó korrekt együttműködést a város vezetésével, és utódjának, Juhász János rendőr ezredesnek hasonló eredményes és gyümölcsöző munkát kívánt.

A képviselők még ebédszünet előtt elfogadták dr. Pálosi Béla járási tisztifőorvos beszámolóját a helyi egészségügyi helyzetről, majd következett az autóbuszos helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázat, amelyet a testület egyöntetűen elutasított és úgy döntött, hogy 2020 december végéig meghosszabbítja a jelenlegi szolgáltatóval a szerződést. Valamint döntöttek abban is, hogy az autóbuszon megvásárolt 305 forintos menetjegyek árát 300 forintra mérsékelik.

A délutáni ülést zárt ajtók mögött folytatta a grémium. Itt tárgyalták meg egyebek közt a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. ügyét is. Ismert, hogy a tavaly májusban kinevezett ügyvezető, Ábry Zoltán június 24-ei hatállyal a napokban felmondott. A testület elfogadta az ügyvezető felmondását és úgy döntött, hogy pályázatot írnak ki a poszt betöltésére. Annak elbírálásáig, legkésőbb de­cember végéig az eddigi igazgatóhelyettes, Nagy Andrea látja el az ügyvezetői feladatokat.

Ábry Zoltánt is megkérdeztük a hirtelen felmondásról. Megkeresésünkre közleményben reagált.

– Úgy vélem, a társaság munkavállalóival közösen számos területen sikerült részsikereket elérnünk: megújítottuk és kibővítettük a gyongyok.com weboldalt, hatékony marketingmunkával egységes arculatot teremtettünk a városi rendezvényeknek, színesítettük a kulturális programkínálatot és a közönségszervezés terén is előreléptünk. A remélt áttöréshez azonban teljes körű bizalomra lenne szükség a város közvéleménye, a kulturális élet szereplői részéről, amit nem sikerült megszereznem, és decemberig tartó megbízatásom alatt nem is látok erre esélyt. Ezért alapos mérlegelés után úgy döntöttem, hogy felmondásommal valaki másnak adok esélyt arra, hogy az általam, általunk lefektetett alapokra építkezve elérje a fenntartó által elvárt eredményeket – írta.