Kétségem sincs, vannak jó szándékú emberek még.

Kényes dolog ez a protekció. Ám vannak, akik napi szinten használják, nekik talán nem ez a jelző jut eszükbe róla. Megkönnyíti, felgyorsítja az életüket, sokkal elviselhetőbbé válnak a kellemetlen helyzetek. Nincs sorban állás, hónapokkal későbbi időpontra várás. Minden úgy jó, ahogy azt valaki nekik elintézte.

Vannak, akik igyekeznek ezt elkerülni. Ki dacból, ki tartásból, esetleg az elveihez ragaszkodik… Ő az, akit, ha elutasítja a felajánlott fantasztikus lehetőséget, lehülyéznek. Mert ugye, az. Normális ember nemet mondana erre? Talán még az életet is meghosszabbítja a felesleges idegbaj elkerülése. Jut abból máshol is.

Persze, nem új jelenség ez. Mindig is voltak cimborák, rokonok, ismerősök, akik szívesen segítettek, ha szükség volt rá. „Gyere már, na. Mindjárt megoldjuk.” Naivitásomat hűen tükrözi, még mindig képes vagyok elhinni, hogy egyszerű állampolgárként akadályok nélkül is sikerülhet ügyet intézni, bejutni egy szakrendelésre. Falba ütköztem először, de azért nekimentem másodszor is, meg harmadszor is. Felajánlották, de nem kellett a segítség. Elhittem, hogy sikerül bejutnom enélkül is valamelyik orvoshoz. Nem jött össze.

Kétségem sincs, vannak jó szándékú emberek még. Ellenben eszembe jutott egy életre szóló jó tanács: „Jól jegyezd meg, ami ingyen van, az a legdrágább.” Ha valaki adott valamit, készüljünk rá, vissza is fogja kérni azt.