Tegnap óta nyomják az ajánlóíveket, kezdődik a kampány

Pénteken kezdték el kinyomtatni az ajánlóíveket, amelyeken a választók jelölteket ajánlhatnak az októberi helyi önkormányzati és nemzetiségi választásra. A jelöltek és a jelölőszervezetek mától kaphatják meg az ajánlóíveket, ezzel elkezdődik az önkormányzati képviselők októberi választására az aláírásgyűjtés, s ezzel együtt a kampány.

– Az önkormányzati voksolásra a jelölteknek és jelölőszervezeteknek ajánlóíveken kell megszerezniük az induláshoz szükséges érvényes támogató aláírást – tájékoztatta kérésünkre a Hírlapot dr. Barta Viktor megyei főjegyző.

Mint mondta, az aláírásgyűjtő íveket, a választás típusától függően, a helyi vagy területi választási irodánál kell igényelniük az indulni szándékozóknak. Azok, akik péntekig leadták az igényüket, legkorábban szombaton reggel vehetik át az ajánlóíveket, ezzel elindulhat a két hétig tartó aláírásgyűjtés. Az ajánlóívekre vonatkozó igényeket augusztus 24-e után is be lehet nyújtani a választási irodákhoz, ezeket érkezési sorrendben dolgozzák fel és nyomtatják ki. Azok kiadásáról átvételi elismervényt kell kiállítani, a jelölteknek az aláírásgyűjtést követően minden ajánlóívvel el kell számolniuk. A jelöltek és a jelölőszervezetek a polgármesterjelöltekről és a képviselő-testületi jelöltekről szóló ajánlásokat szeptember 9-én 16 óráig gyűjthetik és jelenthetik be az illetékes választási bizottságoknál – hívta fel a figyelmet a főjegyző.

Szűkebb hazánkban is megkezdődött a kampány, nagyobb városainkban már bemutatkozott néhány jelölt. Eddig Egerben a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje Habis László, az ellenfelei az Egységben a Városért Egyesület színeiben Mirkóczki Ádám (Jobbik) és dr. Pócs Alfréd, az Egri Városvédők Egyesületétől. Gyöngyösön függetlenként, de a kormánypártok támogatásával száll harcba Klausmann Viktor, mellette Hiesz György függetlenként próbálkozik, Lu­kács Zoltánt pedig a VAGY – Változást Akarunk Gyöngyösön Egyesület jelöli a város vezetésére.

A törvény szerint kampánytevékenységnek számít minden, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére. Kampányeszköz pedig például a plakát, a választók közvetlen megkeresése, a politikai reklám és politikai hirdetés, s a választási gyűlés.

Barta Viktor tájékoztatása szerint polgármesterjelölt az lehet megyénkben, akit az adott helység választópolgárainak legalább három százaléka, míg Egerben, Gyöngyösön, Hatvanban és Heves esetében legalább háromszáz helybeli polgármesterjelöltnek ajánlott. Egerben, Gyöngyösön, Hatvanban és Hevesen kompenzációs listát az a jelölőszervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. A Heves Megyei Közgyűlés tagjainak választása kapcsán megyei listát ajánlhat a voksolóknak az a jelölőszervezet, amely a választópolgárok fél százalékának ajánlását összegyűjtötte.