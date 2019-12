Téli szünetben is jár az ingyen étkezés

Három napig ­vehetik igénybe az ingyenétkezést a rászoruló családok.

Több mint kéthetes lesz az idei téli szünet, hivatalosan december 21-től január 5-ig pihenhetnek a diákok és a tanárok. Az első tanítási nap 2020. január 6-a, hétfő lesz. Ez idő alatt a hétköznapokon, azaz három napig vehetik igénybe az ingyenétkezést a rászoruló családok gyermekei. A szolgáltatást előzetesen, írásban kell igényelni a jegyzőnél.

Megkérdeztük néhány megyénkbeli település képviselőjét arról, érkeztek-e ilyen kérvények. Mátraderecskén nem nyújtottak be kérelmet a jegyzőhöz az idei téli szünet előtt. Forgó Gábor polgármester azt mondja, bár sok a rászoruló család, az ünnepek alatt minden asztalra jut elegendő étel. Kerecsenden is hasonló a helyzet. Itt is széles a jogosultak köre, ennek ellenére minimális az érdeklődés a szünidős ingyenétel iránt. Ilyen jellegű kérelem hat érkezett az önkormányzathoz az idei téli vakáció előtt. Pétervásárán a 170 jogosultból mindössze négyen jelezték, hogy kérnék az ebédet. Több helyről is megerősítették, az idei téli szünet előtt minimális kérelem futott be.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-nek eljuttatott közleményében azt hangsúlyozzák, hogy 2010 óta több mint háromszorosára – 27 milliárdról 82,5 milliárd forintra – emelkedett a gyermekétkeztetésre fordított támogatás, négy éve pedig bevezették a szünidei gyermekétkeztetést is. Jelenleg több mint félmillió óvodás és iskolás gyermek étkezik ingyen vagy kedvezményesen – közölték.

