Téli tüzelő: sokfelé a napokban kapják meg a fát

Számos megyénkbeli településen már tavaly ­megkezdték a szociális tűzifa kiszállítását, a legtöbb helyen azonban az elkövetkező napokban juthatnak hozzá a tüzelőhöz.

Kemény mínuszokra ébredhettünk a napokban. Nincs ebben semmi különös, hiszen január van. Azoknak a családoknak azonban, ahol fogytán a téli tüzelő, ez különösen riasztó hír. Nem véletlen, hogy naponta megcsörren a telefon szerkesztőségünk ügyeletén. Azt kérdezik az emberek, mikor szállítják már végre a szociális tűzifát, a szenet? A szerényebb jövedelmű családokban azt panaszolják, az év végi ünnepeken sok helyen felemésztették a tartalékokat a háztartások, mivel a család minden tagja otthon volt, s a téli szünet miatt is egész nap fűteni kellett. Újra megkérdeztük tehát, hol, mennyit kell még várni a segítségre. Megtudtuk, megyénkben akadnak szerencsésebb települések, ahol az önkormányzat már megkezdte a szociális tűzifa kiszállítását, ám néhol csak január vége felé juthatnak a háztartások a segítséghez.

Sirokban Tuza Gábor polgármester elmondta, hogy a szociális tűzifakeret mintegy 75 százalékát már kiszállították a jogosultaknak. A pályázaton nyert készletet a helyhatóság közel 35–40 köbméternyi, saját erőből beszerzett fával egészíti ki, hogy minél több rászorulóhoz eljusson a segítség. A helyi rendeletnek megfelelően idén családonként nagyjából egy köbméter fát tudnak biztosítani. A kiszállítás már december elején megkezdődött.

– A gond az, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy nekik alanyi jogon jár a tűzifa, s ha elfogy a megítélt mennyiség, valósággal követelik a pótlást, azzal fenyegetőzve, hogy megfagy a család, ha nem kapnak. Nem szerencsés ez a helyzet – fogalmazott a polgármester. – Először is nem én döntök egy személyben a járandóságról, hanem a szociális bizottság, ami legközelebb január 21-én ülésezik. Azt is gondolom, hogy a kötelező központi szabályozás nem mindig egyezik az adott településen élők érdekeivel. Egy kisebb községben mindenki mindenkit ismer, és azt is pontosan tudja, hogy ki az igazán rászoruló. Ha olyan ember követelőzik, akiről tudják, hogy saját maga is többet tehetne családja biztonságáért, akkor érthetően rossz szemmel nézik az egyenlősdit – húzta alá.

Mátraderecskén ezen a héten kezdik kiszállítani a családokhoz a 179 köbméternyi szociális célú fát. Forgó Gábor polgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy itt is egy köbmétert kapnak jogosult családok.

– Ez nem sok, de nem is kevés, hiszen 25 ezer forintos tételről van szó. Lehet azon fanyalogni, hogy több tüzelőre lenne szükség, azonban azt is érdemes leszögezni, hogy az érintetteknek maguknak is gondoskodniuk kell(ene) a téli tüzelőkészlet legalább egy részéről. Ne felejtsük el, hogy tíz évvel ezelőtt még hírből sem ismerték az emberek az államilag támogatott tüzelőt, mégis befűtötték otthonaikat. Természetesen az önhibájukon kívül nehéz körülmények között élőket támogatni kell, ám az agresszív követelőzés nem túl szerencsés – mondta.

Pétervásárán 230 köbméter fát oszthatnak ki az elkövetkező hetekben, s ezt 35–40 köbméternyi tüzelővel egészíti ki az önkormányzat. Eged István polgármester azt mondta, hogy a városban nem véletlenül januárra időzítik a tételek kiosztását. Az a tapasztalatuk, hogy decemberben az ünnepek miatt alaposan kiköltekeznek az emberek és sokan az utolsó tartalékaikat is felélik. Épp ezért a leghidegebb hónapban van a legnagyobb szükség a tűzifára. Egy biztos, idén február 15-ig minden jogosulthoz eljut a segítség.