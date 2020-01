Teljes gőzzel indulnak az Egererdő kisvasútjai

Az Egererdő Zrt. által üzemeltetett Felsőtárkányi és Szilvásváradi Állami Erdei Vasút, illetve a Mátravasút 2019-es évben is nagy népszerűségnek örvendett a térségben.

Míg 2017-ben közel 358 ezren utaztak a járatokon, addig 2018-ban már több mint 376 ezer ember vette igénybe a szolgáltatásokat – tájékoztatta a Heolt Vigh Ilona kommunikációs és közjóléti vezető. Kiemelte: 2019-ben tovább növekedett a népszerűség, hiszen az év végi összesített utaslétszám csaknem elérte a 400 ezret, mely a Mátravasút felújított pályaszakasz megnyitásának és a népszerű tematikus programoknak köszönhető.

Az ünnepi járatok idén is több ezer látogatót vonzottak. Sajnos a szilvásváradi Erdei sportágválasztó napot elmosta az eső, de a többi rendezvény sikeresen lezajlott, a kocsik zsúfolásig teltek – tette hozzá Vigh Ilona.

– Ezen felbuzdulva a 2020-as évben új programokkal is készülünk. A Kisvasúti Nap idén a Mátravasúton lesz, de több régi programot szeretnénk felfrissíteni, és együttműködni a szilvásváradi Zilahy Aladár Erdészeti Múzeummal is. Emellett kiemelném, hogy a Mátravasút gördülőállományának felújítása tavasszal befejeződik. Gyöngyös város közkedvelt „öreg hölgye”, Gyöngyi, újult erővel visszaköltözik a városba, akivel az év folyamán többször is találkozhatunk a programokon. A 2020-as kisvasúti menetrend elkészült, az Egererdő Zrt. közösségi oldalán közzé tettük, és hamarosan a honlapon is elérhető lesz.