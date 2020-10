Temérdek program várta az érdeklődőket az Egri várban szombaton

Vonzotta a látogatókat a szombaton megrendezett Egri Vár Napja és az első alkalommal megtartott Gárdonyi Piknik. Az ingyenes programokon mindenki találhatott magának kedvére valót.

Nem volt lehetősége unatkozni annak, aki ellátogatott az az egri várba. A borongós, szomorú időjárás sem vette el az érdeklődők kedvét, szép számmal érkeztek családok is a helyszínre. A palotaudvaron különféle játékokkal kedveztek a gyerekeknek is: birtokba vehették a körhintát, a fából készült ügyességi játékokat, de saját maguk is elkészíthettek különféle tárgyakat. A kültéri programokat a Pavane zászlóforgatók látványos műsora vezette fel, majd a jelenlévők viselet-, fegyver-, és solymászbemutatót is láthattak. A zeneszeretőknek is kedveztek táncbemutatóval és a FiveLive Acapella koncertjével. Emellett néhány kevésbé ismert Gárdonyi-műben szereplő dallam is felcsendült az Irodalom tánclépésben című programon.

Sz. Király Júlia portálunknak elmondta, kíváncsian várták munkatársaival, vajon milyen érdeklődés övezi majd idei rendezvényüket, leginkább a járványhelyzet tükrében. A múzeumpedagógiai és közművelődési osztályvezető örömét fejezte ki, hogy többen jöttek el, mint azt korábban gondolták. Szavai szerint ez annak is betudható, hogy sok programjukat szabadtérre tervezték meg. Kiemelte, hogy a beltéri előadások, tárlatvezetések regisztrációhoz voltak kötve, csak korlátozott létszámban voltak látogathatók. Ám, hogy senki ne maradjon le ezekről, több időpontban megismételték. Ezeken betekintést nyerhettek a látogatók a restaurátorok munkájába – műhelytitkokat is megismerve –, vagy épp rendhagyó módon kurátorként tartottak előadásokat muzeológusok. A tárlatvezetéseken a megújult Zárkándy-bástyát is felfedezhették az érdeklődők.

2002 óta minden évben megrendezik az Egri Vár Napját, mellyel mindig tisztelegnek is az egykori védők, s kapitányuk, Dobó István emléke előtt. Ez alkalommal is megkoszorúzták Dobó István síremlékét a Hősök termében.