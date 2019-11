Testületi és cégvezetői tapasztalatait is kamatoztatná Mezőszemere új polgármestere

Új polgármestert választott a település október 13-án. Jakab Gábor Ostorosról költözött haza a szülői házba. Harmadszor mérette meg magát polgármesterjelöltként. Mint korábbi képviselő, a testület legtöbb tagjával dolgozott már együtt a faluért. Úgy véli, a régi és az új tagok egyaránt támogatják őt.

– Honnan érkezett a polgármesteri székbe, mennyire volt kanyargós az útja?

– Sokáig Ostoroson laktam, onnan átköltöztem ide, a szülői házba. A tanulmányaim befejezését követően előbb Egerben éltem, állami cégeknél helyezkedtem el. Egészen 1990-ig volt főnököm, utána, mint mondják, a magam ura lettem, társas vagy magánvállalkozó voltam. Vendéglátással, valamint szőlővel és gyümölccsel is foglalkoztam, főként az utolsó tíz évben. Ez adta a pénzt a családomnak, ez jelentette a megélhetést. Polgármesterségre tizenhét évvel ezelőtt gondoltam először. Az akkori megmérettetésemkor a hét jelölt közül a 6. helyet szereztem meg. Második alkalommal, 2014-ben a négy jelöltből a harmadik lettem, de képviselőként már bejutottam a testületbe. A harmadik, azaz a mostani választáson 60 éves koromra már kellően érettnek ítéltek a választók, hogy polgármester legyek. Most hárman indultunk, ketten voltak már polgármesterek, nekem csak testületi tagsági tapasztalatom volt csupán. Mégis valahogy úgy érezte a falu, hogy engem választ.

– Mik a legsürgősebb megoldandó feladatai a megválasztott testületnek és a polgármesternek?

– Ezzel a testülettel jól tudok majd dolgozni. A tapasztalataimra hivatkoztam a programomban is. Hogy abban milyen pontokat fogalmaztam meg? Olyanokat, mint például az utak, a járdák rendbetétele. Ezek persze a megszokottak, de vannak olyan korábbról megmaradt problémáink, mint az egyforintos telkek ügye, ami régóta nyomasztja a falut. Volt valamikor, sok évvel ezelőtt egy akció, szerettük volna, hogy benépesüljön a falu. Viszont a vállalások ellenére sem épültek meg a házak az egyébként fillérekért vett telkeken. Jogi úton kellett eljárni, s hamarosan visszaszáll a tulajdonjog az önkormányzatra. Szeretném elérni azt is, hogy a helység lakói azt érezzék: a hivatal, a faluház őértük van. Jobb közérzetet szeretnék teremteni azzal, hogy ezeket megnyitom. Bár a faluház jól működik, úgy érzem, hogy mozgalmasabbá lehet tenni. A falubusznak is többet kellene futnia a lakosság érdekében.

– Egy Szemere méretű település életében meghatározó szerepe van a pályázatoknak. Hogy állnak ezzel?

– Számos pályázat részesei vagyunk. Mezőszemere az előző öt évben az öregotthon, az óvoda és az orvosi rendelő felújítására nyert támogatást. E munkák befejeződtek, viszont most a Magyar falu programban az elődöm négy pályázatot adott be, én egyet. A visszajelzések még nem pozitívak, két pályázatunkat parkoló pályára helyezték. A többire, például a polgármesteri hivatal felújítására még nem kaptunk értesítést. A kisebb pályázataink között vannak nyertesek, amelyek rendezvényekhez köthetőek, illetve öt térfigyelő kamerát kapott a polgárőrség. Egy újdonságról is beszámolhatok: az 1956-os ünnepség alkalmával itt járt a Budapesti Műszaki Egyetem rektora, aki régi kapcsolatot tart az egyik civil egyesülettel, melynek Bukta Imre festőművész a vezetője. Én most ismerkedtem meg az egyetemi vezetővel, és terveket fogalmaztunk meg találkozásunkkor. Eszerint az egyetem hallgatói Mezőszemerére járhatnak nyári gyakorlatra, itt tervezhetnek épületeket, más dolgokat, például okosbuszmegállót. Négy kart vonnak be, s ha kialakul az együttműködés, örömmel látjuk őket. A műegyetem adja az erőt, a fiatal észt, a civil egyesület hozta a kapcsolatot, az önkormányzat is részese az együttműködésnek.

– A legnagyobb léptékű beruházásuk, a szennyvízelvezetés kivitelezése hol tart?

– Társultunk a Mezőtárkány–Egerfarmos közösséghez, mi voltunk a harmadik tag, és utoljára a Borsod megyei Egerlövő is csatlakozott. Mindent előkészítettünk, csak az első kapavágás még nem volt meg. Biztos vagyok benne, hogy ez hamarosan megtörténik. Nagy dolog ez a falu életében, hárommilliárd forint fölötti a beruházás összköltsége. Ettől nagyobb pénzt eddig nem kaptunk soha semmire. Annak külön örülhetünk, hogy kerítésen belül egy méterig beviszik teljesen ingyen a lakóknak a vezetéket.