Tesznek a zöldebb megyeszékhelyért

Zöldpolitika Egerben – e témában tartott csütörtökön reggel sajtótájékoztatót a megyeszékhely polgármestere. Mirkóczki Ádám kifejtette, milyen lépéseket terveznek.

– Reményeim szerint a következő közgyűlésen már dönthetünk egy előterjesztésről, mely arról szól, hogy 2021. január elsejétől minden, a város által támogatott rendezvényen betiltjuk a műanyag eszközöket. Próbáljuk a megváltozott munkaképességűeket ebbe bevonni, hiszen segítségükkel, az Agria Humán Kft.. szeretnénk megtalálni ezek alternatíváját – részletezte.

Mint mondta, már működik tesztüzemben egy elektromos hulladékgyűjtő autó, ennek előnyei, hogy nincs zaj- és környezetszennyezés. – Az lenne az ideális, ha hosszú távon az egész flotta hasonló járművekből állna majd – hangsúlyozta.

Mirkóczki Ádám a tájékoztatón szót ejtett arról is, ahogy az előző városvezetés is, a mostani önkormányzat is létesítene napelemparkot. Ez a fejlesztés közel egy milliárd forintos lenne, ám még kérdéses ennek finanszírozása. – Ha megvalósulna, akkor a városi intézmények áramellátása megoldott lenne – mondta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy már kisebb lépéseket megvalósítottak annak érdekében, hogy minél zöldebb legyen Eger. – Egy-két hónapja a közgyűlések már műanyagmentesek, eltüntettük onnan ezeket az eszközöket. Arról is döntöttünk, hogy nem csak a szelektív hulladékgyűjtést vesszük komolyan az önkormányzatnál, hanem izzócserék esetén ledes világításra állunk át – fogalmazott.