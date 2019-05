Tetőt cserélnek, bővítik térfigyelő rendszerét is a Szalának

Egy éve kezdődött egy közösségfejlesztési folyamat a Szalában. A szakmai vezető, dr. Hadnagy József akkor arról tájékoztatta portálunkat, hogy ennek lényege: az itt lakók érzékennyé tétele a saját problémáik iránt. Azért, hogy utána önszervező módon tegyenek magukért.

Dr. Hadnagy József szerint ez a szakmai beavatkozás más attitűdöt, jobb hozzáállást alakít ki a közösségben. Nemcsak követelnek, nemcsak elégedetlenkednek, hanem megtanulják saját kezükbe is venni az életük irányítását! E gondolat jegyében jött létre a SZATECS, a Szaláért Tevők Csoportja, melynek tagjai az élhető Szala kialakítását tűzték ki célul. Most az eddigi eredményeket mutatta be közös sajtótájékoztatón Habis László, Eger polgármestere és csoport néhány képviselője.

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében folytatjuk az egri Szala városrész megújítását – hangsúlyozta a város első embere. Mint mondta, a néhány évvel ezelőtt elvégzett érték- és közösségteremtő munka 400 millió forintos, öt fejlesztési elemből álló, száz százalékos támogatási intenzitású beruházás-sorozatot jelentett e városrészben. A projekt keretében játszóteret, sportpályát, közösségi házat alakítottak ki, felújították a Garzonházat és megújult két utca.

– Emellett a programhoz a helyi civil társadalom erősítését, az átalakításban érintett lakosság tájékoztatását szolgáló elemek is tartoztak. E programok és a szalai közösség egyik fő helyszíne az újonnan létrehozott Árnyékszala utcai Közösségi ház lett – tette hozzá Habis László.

Az eseményen elhangzott: a SZATECS javaslatára, a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel egyeztetve, négy térfigyelő kamerát helyeztek el a napokban. A nyár végéig további három képrögzítő eszközzel bővül a hálózat, így megfigyelhetővé válik a Rudivár, a Verőszala utca, az Arany János Általános Iskola környéke, s a Kővágó tér irányából felfelé vezető lépcsősor is.

– A további tervek között szerepel – emelte ki a polgármester –, hogy az ide vezető bekötőutakat beemeljük a városi térfigyelő rendszerbe. Ez nagyban segíti majd egyebek között az építési hulladékot illegálisan lerakó személyek felderítését is.

Megtudtuk, hogy az egri TOP-programban is szerepel a Szala újabb fejlesztése. Erre 263 millió forint uniós támogatást nyert az önkormányzat, ehhez a város csaknem 23,6 millió forint kiegészítő forrást biztosít. A főbb projektelemből már megvalósult a Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása.

Dr. Hadnagy József a legfontosabb eredménynek azt tartja, hogy a közösség bizonyította, képes önmagáért tenni, eredményeket elérni, ami alapján együttműködésre hívták az önkormányzatot. Hozzátette, továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a környezet tisztán tartására, továbbá az ÉMÁSZ-szal közösen feltöltős villanyórákat helyeznek el, így gátolva az áramlopást, tovább harcolnak a drogmentes Szaláért.