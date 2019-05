Tippek és tanácsok: így előzhető meg a vérszívók támadása

Ha zöldül az erdő-mező, szívesen kirándulunk, s jó időben a vízpartokon is előszeretettel pihenünk. Ám a vérszívók hada is éhesen várja a találkozást. A kullancsok ellen jó előre védekezni kell, figyelmeztet a Magyar Kullancsszövetség. Az állatorvosok arra intenek, házi kedvenceinket is óvjuk.

A kullancsok vétlen két- és négylábú áldozataikra lesnek az erdőkben, réteken, sőt, a városi kertekben, parkokban, az óvodák, iskolák udvarán is. Hazánkban negyvenkét kullancsfaj őshonos, közülük tucatnyi támadja az embert és a társállatokat. A többség úgy fertőződik, hogy körömmel vagy csipesszel a kullancs nyakát, nyálmirigyeit összeszorítja, és így a saját bőrébe, szervezetébe préseli a fertőző nyálat. A csípések többsége felnőtteknél a lábon, térdhajlatban, gyermekeknél a hajas fejbőrön történik. Kiránduláskor és utána egy, másfél óránként tartsunk kullancsvizitet, szó szerint tetőtől talpig, a legintimebb testrészeken is vizsgáljuk át magunkat! – hívja fel a figyelmet a Magyar Kullancsszövetség. Mátray Árpád állatorvos megelőzésként a gazdáknak azt tanácsolja: zárt öltözetben járják a természetet. A nyaknál, csuklónál és a bokánál összefogott, feszes, gumis ruházat elzárja a kis paraziták útját. Kedvencünknek szerezzünk be bolha- és kullancsriasztó nyakörvet, vagy az állat szőre közé, a bőrébe dörzsöljünk be készítményt. Ennek kullancsriasztó hatása van, másrészt a zsírszövetbe raktározódva elpusztítja a parazitát. Vehetünk olyan tablettát is, ami akár három hónapon át is távol tartja a vérszívókat. Az állatorvos szerint az ultrahangos biléta a kullancsokat az állat másfél méteres körzetében elriasztja, így a kutyát pórázon vezető gazdáját is védheti. A kullancs eltávolítását szakszerűen kell végezni. Erre legalkalmasabb eszköz a patikákban kapható kanál. Ha a szúrás körüli területen több napig el nem múló, körkörös, piros elváltozást észlelünk, orvoshoz kell fordulnunk, ugyanis ez a Lyme-kór tünete is lehet – javasolja. Más vérszívókra is számítani kell, figyelmeztet a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye. A csapadékos időjárás napsütéssel párosulva jó körülményeket biztosít a szúnyogok fejlődéséhez. A lárvák számát a Tisza-tónál is csökkentik a héten, másodszor gyérítenek biológiai módszerrel. Miért viszket a szúnyogcsípés? Az ÁNTSZ tájékoztatójából kiderül: a szúnyog a nyálával fehérjéket, véralvadásgátlót, emésztő enzimeket juttat az emberbe. Az idegen anyagokra a szervezet allergiás reakcióval válaszol, ennek jellemző tünetei: viszketés, fájdalom, duzzanat, bőrpír. Ez jelzi, hogy újra itt a zümmögő ellenség.