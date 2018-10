Tiszta élvezet: közös érdekünk a drogok és az alkohol megelőzése

A szerhasználat, azaz a drog, alkohol megelőzése, kezelése érdekében számos szakember, szervezet dolgozik együtt évek óta hatékonyan helyi, regionális szinten. A legutóbbi, ezzel kapcsolatos regionális konferencia és az azt követő programok is ezt a célt szolgálták.

A HEOL-on október 3-án megjelent A drogok és a rohamivás is terjed a tinik között című cikk kiegészítéseként fontosnak tartjuk, hogy a XVII. Tiszta Élvezet Drogprevenciós Nap, illetve az ehhez tartozó Regionális Drogügyi Konferencia által a szakemberek, helyi fiatalok elé tárt alternatívák is bemutatásra kerül­jenek.

A nap teljes egészében az egri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), a Városi Diák­tanács Eger szervezésében, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával valósult meg.

Megyei szintű kutatás segítette a munkát

A szerhasználat ­megelőzése, kezelése érdekében számos szakember, szervezet dolgozik együtt évek óta hatékonyan helyi, regionális szinten. A hatékonyság fokozása folyamatos kihívás, feladat, így a regionális konferencia célja az volt, hogy a megyei kutatás eredményeinek megismerését követően a jelen ­lévő szakemberek a neves előadók előadásainak, work­shopjainak hatására alternatívákkal távozzanak, hogy hogyan tudják mind hatékonyabban végezni munkájukat, milyen lehetőségek vannak a szakmaközi együttműködésekre, illetve addikt, azaz függő serdülők esetében megismerjék, milyen terápiás lehetőségek vannak. A részt vevő szakemberek visszajelzése alapján ezt a célt a konferencia elérte. Az együttműködés lehetőségeit mutatta be Arany Zoltán előadása is, az előadásra épülő workshopon pedig ennek lehetőségeit bővítették a résztvevők.

Az ifjúság aktívan részt vett a szervezésben is

A hevesi megyeszékhelyen országosan is egyedülállónak számít az a fajta együttműködés, ahogyan a fiatalok kortárs segítőként vannak jelen és támogatják a velük egyidős, bajba jutott társaikat. Ők azok, akik tudják generálni a közösség védőerejét, és a szakemberek mellett valódi protektív tényezőkként vannak jelen a fiatalok szerhasználata kapcsán. A fiatalok főszervezésében délután folyamán megvalósulhatott a KEF tagszervezetek kitelepülése, illetve a középiskolás fiatalok számára szervezett Iskolák ­Közötti Vetélkedő a „legtájékozottabb iskola drogkérdésben” címért.

A problémához megoldást is kínáltak

Ezzel párhuzamosan számos alternatívát mutattunk be a téren is a fiatalok számára. A nagyszínpadon zenés, táncos, sportbemutatók zajlottak, a téren rámpa került elhelyezésre, melyet szép számban használtak egész délután díjmentesen a helyi rolleres, deszkás, bmx-es fiatalok. A tér valódi élő közösségként jelent meg, a nap ezzel együtt volt teljes, hogy a délelőtt felvetett problémákra megoldási lehetőségek, alternatívák is megjelentek, közös célért, össze­fogásban.

A cikk kiegészítését azzal együtt kérjük, hogy belátjuk, a riportban szó esett egyebek között a családok, közösségek fontosságáról, és annak is örülünk, hogy figyelmet kapott a téma.

Alternatívát mutattak a fiataloknak

A konferencián 135 szakember vett részt, köztük a rendőrség, gyermekvédelemmel, szenvedélybetegséggel foglalkozó szakemberek, pedagógusok, iskolaegészségügyi szolgálat képviselői. Hatvanból, Szolnokról, Miskolcról, Füzesabonyból és Jászapátiból is érkeztek vendégek.

Az egri KEF esetében a közös munka a hatékonyság érdekében az ifjúság, Városi Diáktanács bevonásával történik, akik fáradságot nem ismerve szervezték meg a nap délutáni eseményeit, hogy kortársaik számára alternatívákat mutassanak, hogyan lehet tisztán szórakozni, közösségekhez kapcsolódni. Többek közt e fiatalok együttműködtek a cikkben bemutatott kutatás során, amely Heves megyében vizsgálta a 11. évfolyamos fiatalok szerhasználati szokásait. A közölt információk tehát megyei szintű eredmények.

