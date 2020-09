Tisztújító közgyűlést tartott a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A gazdasági érdekképviselet pénteken tartotta tisztújító közgyűlését, amelyen megválasztották a különböző testületek tagjait.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, továbbra is dr. Bánhidy Péter lesz a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) elnöke. Dr. Bánhidy Péter szerint a testületek összetétele kedvező, szerepelnek bennük korábbi tagok, s megjelentek olyan fiatalabb vállalkozók, akik hosszabb távon biztosítják a további fejlődést eredményező működést. Eddigi munkájuk alapján mindannyian elkötelezettek a kamara és a gazdaság iránt. A tisztségeket elismert vállalkozások képviselői töltik be, akik a megye minden területét képviselik, s minden szakterületről került be vállalkozó, cégvezető.

Régi és új tagok a kamara elnökségében

A 2024-ig tartó időszakban továbbra is Nagy Lajos, a V-Alap vagyonkezelő Kft. ügyvezetője látja el az általános alelnöki teendőket, s koordinálja a kamara gazdaságfejlesztési tevékenységét. A megyei kamara kézműipari alelnöke Katrics Krisztina (Örökség Alkotóműhely), ipari alelnöke Benedek Zsolt (Bemolux Kft.) marad, a kereskedelmi alelnöki feladatokkal Hervai Zsoltot (Agria Market Kft.) bízta meg a közgyűlés. Bekerült az elnökségbe Angeli László (MátraCOMP Kft.), Cseh István (Hűtő-Fűtő Szerviz Kft.), Gödri István (Emerson FCP Hungary Kft.), Nagy Norbert (Centervill Kft.) Lovas Ferenc (Mátrametál Kft.), Oláh Győző (OLVA Kft.), Őszi Csilla (ZF Hungária Kft.), Nagy Zoltán (egyéni vállalkozó).

A kamara munkájának folytatásáról dr. Bánhidy Péter elmondta, minden évben elkészítik az előző év gazdaságáról szóló beszámolót. Ez még a fellendülés évét tükrözi, de szerepel benne egy stratégiai elemzés is a jelenről.

– Ehhez felhasználtuk gazdaságkutató intézetek elemzéseit és megjelöljünk stratégiai célokat, amelyek a jövő szempontjából fontosak. A pandémia a megye gazdaságát egy tíz éves folyamatosan felívelő szakaszban érte, a járvány kitörése előtt átlagon felüli mutatókat produkált. A mostani válság egyik jellemzője, hogy minden területre kihat, a társadalomra, a gazdaságra, visszaesés és stagnálás minden területen megjelenik. A gazdaság legkritikusabb területei közé tartozik a turizmus és a vendéglátás. Heves megyében a belföldi forgalom nagyobb arányt képvisel, mint például Budapesten, de nehéz a helyzet. A járvány terjedése kiszámíthatatlan, mindig alkalmazkodni kell a helyzethez – fejtette ki.

Az elnök szerint kulcs az innováció, minden területen, az előre lépéshez el kell felejteni régi struktúrákat. Szintén fontos az ember egészségének megőrzése, mert egy tömeges fertőzés a gazdaságot még nehezebb helyzetbe hozza.