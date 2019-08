Tíz kedvenc fotónk az első Tündérszépekről

Összegyűjtöttünk néhány remek fotót a Tündérszépek első szériájának fotózásáról. Egyúttal arra buzdítunk minden hölgyet, hogy jelentkezzen a mostani megmérettetésre, vagy buzdítsa erre ismerősét. Bizonyítsuk be, hogy a Heves megyei lányok a legszebbek az országban!

Elindult a Tündérszépek új sorozata, értékes nyereményekkel, felkészítő táborral, januárban pedig az is kiderül, Heves megye adhatja-e az ország következő Tündérszépét. Mutassuk meg, hogy nálunk élnek a legszebb lányok! Jelentkezz vagy buzdítsd a nevezésre tündérszép barátnődet! Heves megyében az itt élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek jelentkezhetnek. A legszebbek értékes nyereményekkel gazdagodnak.

Az előző szépségversenyhez képest több újítás is történt. A jelentkezők akár saját portfóliót is feltölthetnek magukról, de profi fotósorozatot is kérhetnek. Ezek a képek fognak bekerülni a Heves Megyei Hírlapba, illetve a Tündérszépek versenyére.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Heves megye Tündérszépe, Kola Gréta szerint már csak az új élmények miatt is érdemes nevezni a versenyre, és így gondolja ezt az első szériában a szakmai zsűri által a regionális fordulóba juttatott, mindig mosolygós és életvidám Tolnai Orsolya is. Megéri tehát minél előbb nevezni, mert ha korán jelentkezel, akkor növeled annak az esélyét, hogy bekerülsz a szeptember 16-án induló megyei fordulót megelőzően, augusztus végén kezdődő fotózásra kiválasztott hölgyek közé.

Mostani képes összeállításunkban az első széria szépségei közül válogattunk, akiket imádott a kamera.