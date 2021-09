Tizenegyezernél is több a munkanélküli Heves megyében

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) regiszterében országosan augusztusban 255,7 ezer álláskereső szerepelt, ami közel 90 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakának adatánál, tízezerrel több viszont a 2019 nyár véginél. Az NFSZ elemzése szerint a munkanélküliek között még mindig többségben vannak a nők, ők kisebb eséllyel is tudtak elhelyezkedni az elmúlt egy év folyamán. Pénzbeli ellátásra 144,2 ezer álláskereső volt jogosult.

Megyénkben 11,6 ezer munkanélkülit regisztráltak a hatóságok, ez három és fél ezerrel kevesebb volt, mint 2020 augusztusában, s júliushoz képest is több mint száznyolcvan emberrel csökkent. Ahogy országos viszonylatban, úgy Hevesben sem sikerült még elérni a két évvel ezelőtti szintet, akkor tízezernél többen kerestek munkát megyénkben. Hétezren kaptak pénzbeli ellátást, a pályakezdő munkanélküliek száma pedig nyolcszáz volt.

A nyilvántartott álláskeresők aránya, a munkavállalási korú népességhez mérten, országosan négy százalékot mutatott. A legalacsonyabb értékkel, egy százalékkal Győr-Moson-Sopron megye rendelkezett, Heves 6,1 százaléka a régió 8,2 százalékos átlagához képest kedvező.

Jól látszik a válság hatása a legalább egy éve regisztrált álláskeresők számában, míg egy évvel ezelőtt 3838-an voltak megyénkben, addig most augusztusban 4695-en.

A 93,5 ezer tartós álláskereső az összes adaton belül 36,6 százalékos arányt képviselt, megyénkben pedig bő negyvenet. A nyilvántartott álláskeresők között a szakképzetlenek – sem iskolai, sem OKJ-s szakképzettséggel nem rendelkezők – aránya 32 százalékos volt, az országos átlagtól magasabb érték hét megyében volt, közülük Borsodban (38,3 százalék), Hevesben (37,5 százalék) és Szabolcsban (37 százalék) a legmagasabb.

Szűkebb hazánk települései közül huszonhétben haladta meg az álláskeresők aránya a tíz százalékot, háromban pedig a húszat is. Több magas munkanélküliséggel sújtott faluban volt jelentős csökkenés a nyáron, de Terpesen, Tarnazsadányban és Tarnabodon így is legalább minden ötödik ember álláskereső volt, Terpesen 29 százalékos volt a munkanélküliség. Az ellenpólust ezúttal az egyaránt három százalék alatti mutatóval rendelkező Andornaktálya, Kisfüzes és Ostoros jelentette. A városok közül a legkedvezőbb a helyzet Füzesabonyban volt (3,73 százalék), megelőzve Egert (4,16 százalék). A megyei átlag alatt maradt Hatvan és Gyöngyös, a többi városban – Bélapátfalván, Lőrinciben – viszont hat és fél, illetve kilenc-tíz százalék körül alakult a munkanélküliség.

Nem sikerül betölteni az álláshelyeket

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szerint a múlt hónapban a foglalkoztatók összesen 28,7 ezer üres álláshelyet jelentettek be, amelyek közül 16,5 ezerhez igényeltek támogatást, utóbbiaknak csak negyede volt közmunka. Megyénkben 248 nem támogatott álláshelyre várták a jelentkezőket, ez fele sem volt a júliusinak, de a tavaly augusztusi kínálatot már meghaladta. Támogatott munkahelyből 545-öt ajánlottak föl, ez feleannyi, mint nyár közepén volt, vagy tavaly augusztusban. Ahány új álláshelyet jelentettek be, nagyjából annyit be is töltöttek a munkavállalók, így továbbra is 3,3 ezer üres munkahelyre lehet jelentkezni.