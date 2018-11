Tizenhatan fordultak ötletekkel, javaslatokkal a városvezetéshez

Közterületi szemét-, járda- és világításgondok, a taxisok helyi problémái, és a Béke-telepen tapasztalható áldatlan állapotok voltak a csütörtöki közgyűlést követő egri közmeghallgatás központi témái. Tizenhét helyi fordult kéréssel és javaslatokkal a grémiumhoz, egy felszólaló nem jelent meg, és volt, aki kérdései, kérései listáját inkább papíron nyújtotta át a képviselőknek.

A meghallgatás első két felszólalója a Berva-völgybeli út rossz állapotára szerette volna felhívni a figyelmet. Mint mondták, már-már életveszélyes az útszakasz, a gyalogosok könnyen megbotlanak a lejtős, repedezett felületen, és az autóknak sem tesznek jót a kátyúk. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az út bal oldala nagyon le van süllyedve, alatta közművek futnak, félő, hogy kár keletkezik a csövekben. Habis László polgármester közölte, tudnak az útszakasz rossz állapotáról, kivizsgálják, tudnak-e tenni valamit a probléma

Szoborért, egységes taxiárakért is lobbiztak

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A meghallgatás talán legkedvesebb javaslatát dr. Bagi István tárta a döntéshozók elé. Azt kérte, hogy a Végvári vitézek terén lévő lépcső aljára, a patak mellé állítson a város egy páros szobrot, amely a fürdőző Vicuskát és Gergőt ábrázolja. Habis László megköszönte a javaslatot, azt mondta, megvizsgálják a szoborállítás pénzügyi függvényét, és kiemelte, a testület többségét valószínűleg meg lehet győzni egy ilyen alkotás felállításának fontosságáról.

Molnár Csaba, az egyik egri taxitársaság ügyvezetője egy helyi taxis problémára hívta fel a döntéshozók figyelmét, miszerint akadnak olyan taxisok, akik a városba látogató turistákat kiemelten magas áron szállítják. Mint mondta, Budapesthez hasonlóan Egerben is egy fix, gazdaságilag korrekt ár meghatározására lenne szükség az ilyen esetek elkerülése végett, és kérte az önkormányzatot, hogy saját hatáskörében szabályozza a taxisok fuvardíját.

Kovács Luca reagált a problémára. A jegyző asszony kiemelte, tényleg lehetősége van az önkormányzatnak egy legmagasabb, vagy rögzített hatósági árat megállapítani, ám ehhez több szervvel fel kell venni előbb a kapcsolatot, akik jóváhagyhatják a javaslat megvalósítását. Aláhúzta, 2013-ban már érkezett egy hasonló kérelem a hivatalhoz, ám akkor az említett szervezetek nem tartották indokoltnak, hogy az önkormányzat rendeletet hozzon erre vonatkozóan, az utasok pontos tájékoztatását helyezték előtérbe. Hozzátette, most ismét elindítják az elmondottak alapján az eljárást, megvárják, a szervezetek mit mondanak, és azt követően tesznek javaslatot a képviselő-testületnek vagy a rendelet megalkotására, vagy arra, hogy nem tartják indokoltnak azt.

Forgalomnövekedés is okoz gondot

Berényi Hilda a Liszt Ferenc utcában tapasztalható túlzott forgalomnövekedés miatt fordult a testülethez. Elmondta, sok autós az utcájuk felé kerül, hogy ne kelljen a jelzőlámpáknál megállnia, és emiatt nagyon megnőtt a forgalom. Hiába lettek kihelyezve sebességkorlátozó táblák, vannak, akik még így is nyolcvan kilométer per órával haladnak át az utcán. A lakókkal több javaslatról is megegyezett már korábban a városüzemeltetés, például fekvőrendőr kihelyezéséről is, arról érdeklődött, mikor lesz foganatja az ígéreteknek.

Habis László válaszában kiemelte, rengeteg felvetést hallottak, amire tizenöt napon belül válaszolni fognak, de hozzátette, a felsorolt ötletek távolabbra vezetnek, egy bonyolult városrészi forgalomtechnikai szabályozásról van szó, amiről körültekintően kell dönteni.

Négyen szólaltak fel a Béke-telepen élőkért A Béke-telep Akciócsoportból szép számmal látogattak el a közmeghallgatásra, négyen fel is szólaltak a képviselők előtt. Elsőként a Pásztorvölgyi csapadékvíz-elvezetés problémáját emelték ki, majd szóba került a város lakáspolitikai koncepciója is. Utóbbi kapcsán arra hívták fel a döntéshozók figyelmét, hogy a telepen sokan életveszélyes körülmények között élnek, és ennek a tarthatatlan helyzetnek mielőbbi megoldását sürgették. Kérték még a telep végén kialakult illegális szemétlerakó megszüntetését is, egy lépcső felújítását, valamint egy játszótér kialakítását a telepen lakó gyermekek számára, mivel sokan más lehetőség híján az utcákon játszanak, ám az az autósok miatt kiemelten balesetveszélyes.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS