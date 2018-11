Tizenhatezer hevesi horgászt érintenek az újítások

Bő egy hónap van hátra mindössze a horgászati szezonból. Tóth Dezsőt, a Heves Megyei Horgász Szövetség elnökét az idei eredményekről, illetve a közeljövőben várható változásokról kérdeztük. Kiderült, hogy akár vissza-, akár előretekintünk, van miről beszélni.

Harminc ­jogi személy, több mint 16 ezer tag alkotja a Heves Megyei Horgász Szövetséget. Ezek az adatok már a megyei elnökkel, Tóth Dezsővel folytatott beszélgetésünk kezdetén kiderültek. Fontosabb azonban, hogy megtudtuk: ebben az évben versenysportban ismét nagy sikert értek el. Az országos csapatbajnokságot Szegeden nagy fölénnyel nyerte megyénk csapata. Az elmúlt nyolc évben többször is dobogón végeztek. Háromszor az első, kétszer a második helyet szerezték meg. Az elmúlt két évben azonban csak az ötödikek, hatodikok lettek.

A versenyhorgászok kitettek magukért

– Az elnökség úgy döntött, bizalmat szavaz a versenyzőknek, és ez meghozta az eredményét – mondta a megyei elnök. – Másfél millió forinttal támogatjuk a versenysportot és hétszázezerrel a pergetőszakágat. Utóbbiban is lesz magyar válogatottunk, egy versenyzőnk megy most világbajnokságra. A Mátrai Pergetőktől Dávid Ferenc 2011-ben volt világbajnok, ő az egyesület mozgató ereje. De többen vannak, akik nagy versenyzői múlttal rendelkeznek. Őket is támogatjuk.

A plasztikkártya már kiváltható, januártól kötelező

A MOHOSZ szeptember 1-jétől bevezette a plasztikkártya rendszerét, ami jövő év január 1-jétől lesz kötelező – tudtuk meg. A megyei szövetség minden horgásznak javasolja, hogy mielőbb regisztráljon, mert ha csak januárban kezdik el, akkor esetleg fennakadás lesz. A rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése megtörtént. Számítógépeket, laptopokat vásárolt a szövetség, hogy a jegykiadásokat meggyorsítsa.

– A dolgunk az, hogy a harminc egyesületünk és a több száz jegykiadó fel tudja dolgozni az adatokat, mi pedig tudjunk nekik segíteni – jegyezte meg Tóth Dezső. – Ne feledjük, hogy az egyesületekben nem főállású horgászok ülnek az elnöki székben. Mentős, tévészerelő, tanár, cégvezető, akiknek nem ez a legfőbb dolguk. Feladatunk, hogy őket felkészítsük az újításokra, segítsük őket abban, hogy minél gyorsabban, hatékonyabban tudják kezelni a rendszert, s a MOHOSZ január 1-jétől használandó saját programját.

A jövőt firtató kérdésünkre Tóth Dezső azt közölte, hogy a horgászati szokások megváltoznak. A pecások sok esetben már nem vesznek egész évre jegyet, hanem ad hoc jelleggel horgásznak, amikor éppen van szabad idejük.

A horgász bármerre megy, mindenhol pecázik

– Az a régi módszer, hogy egy helyen vagyok és egy métert nem megyek sehová, kezd megváltozni – fejtegette az egyesületi vezető. – Jobbra megyek, balra megyek, a Balatonnál horgászok, a Tiszánál, a Dunánál. Ez meghatározza azt is, hogy más jegytípusokat kell értékesíteni. Az egy- és a kétnapos biléták lesznek a favoritok. A horgászok körében igen kedvelt az egerszalóki tározó. A horgászok szívesen jönnek, s nekünk az a célunk, hogy megismerjék a tavat. Jövőre nagyszabású, egyhetes bojlis versenyt tervezünk, ami jó hírverés arra, hogy mennyi halat tudtak itt a horgászok fogni. Egy horgászversenynél jobb hírverés nincs.

A tó jó hírét viszik a versenyzők Az elnök szerint azért is rendezik meg a bojlis versenyt, hogy az arra érkezők elvigyék a hírét, milyen szép tiszta környezetben versenghetnek Egerszalókon. Rengeteg pénzt költöttek arra, hogy a tó szép és tiszta legyen. A vízüggyel is nagyon jó a kapcsolatuk, minden segítséget megkapnak tőlük, s a szövetség is megadja azt a segítséget, amire kérik őket. Így a tó kitisztult. – Tizenkét éve lettem elnök – említette Tóth Dezső. – Kimentem a tóra és térdig álltunk a szemétben. A tóban nem volt hal. Nem lehetett éjszaka horgászni. Elkezdtünk rendet tenni, bevezettük a nagy mennyiségű haltelepítéseket. A vízterület tisztán tartásával, a szemét elszállításával, illemhelyek kihelyezésével javítottuk a helyzetet, és a horgászok is megszokták, hogy rendet kell tartani. Komoly átalakuláson ment át a víz, ami meg is látszik rajta.

