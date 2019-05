Tizenkettedszer köröztek a léghajtányok a pneumobilok versenyén

A BME Műszakik Air-115 Team lett a XII. Nemzetközi Aventics Pneumobil Verseny legjobb pneumobilja.

Szinte balesetmentes futamokat rendeztek a XII. Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyen Egerben, az Érsekkertben. A viadalon három kategóriában is győzött, így a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszakik Air-115 Team lett a legjobb jármű. A fővárosi csapat az ügyességi és a gyorsasági futamot is megnyerte, valamint a legjobb konstrukciónak is választották, ezzel érdekelte ki az összetett győzelmet. A távolsági futamban a lettországi Riga Fresh diadalmaskodott, mindössze 160 méterrel előzve meg a BME Műszakik egyik senior csapatát, a Kanóc Teamet. Idén három gárda jutott tíz kilométer fölé, de csak nagyjából 10 és fél kilométert bírtak, ami elmaradt a korábbi rekordtól.

Az ügyességi futamok legjobbja a BME Műszakik Air-115 Team lett, akik behúzták a gyorsulásit is, egyedüliként jutva 20 másodperc alá a 220 méteres távon. Igaz, a sebességcsúcsot nem ők futották, hanem a Kanóc Team, amely majdnem 52 kilométeres óránkénti sebességet ért el. A magyarok nagy ellenfelei a rigai csapatok voltak. Idén végül 38 csapat tudott rajthoz állni a pneumobil versenyen, volt, aki az utolsó futamra tudott csak odaállni.

Bolgár Milán, a taroló BME Műszakik Air-115 Team kapitánya elárulta, tudták, hogy sok erő van a járművükben, a gyorsulási futamban volt egy kis problémájuk a vezérléssel és a váltómechanikával, ezért végig egyes fokozatban mentek.

– Sokat fektettünk a járműve, a fejlesztési céljaink között volt az aktív futómű létrehozása, egy nagyon jól skálázható és strukturált vezérlés és telemetria rendszer kialakítása, valamint tömegcsökkentés a hajtásláncban – ismertette az idénre hozott változtatásokat Bolgár Milán.

Kifejtette, a csapatban is voltak változások, pár tagjuk végzett, de jött helyettük utánpótlás. Elégedett minden csapattársával, a motiváció megmaradt, sok új ötlet érkezett és nagyon fegyelmezetten dolgoztak. A cél az volt, hogy megtanulják, hogyan lehet közösen egy célért dolgozni, áldozatot vállalni és együtt örülni az eredményeknek. Ő a nyugodtabb időszakban havi 40-50 órát, a hajrában nyolcvanat is dolgozott a pneumobilon, ez volt jellemző az egész csapatra. Emellett ő is és mások is dolgoztak, sportoltak. Mint mondta, ez egy jó időmenedzsment játék, kihívás, hogy mindenre tudjanak energiát, szakértelmet fordítani. A győztes pneumobilt tovább fejlesztik, a gép még nagyobb teljesítményre képes, van már sok ötletük, mit lehet érdemes beépíteni.

Gödri István, az Emerson csoporthoz tartozó Aventics Hungary Kft. ügyvezetője kifejtette, sikerült bebizonyítani, hogy lehet jobbat építeni. Főleg a digitalizációnak, az ipar 4.0-nak, a dolgok internetének köszönhetően olyan fejlesztéseket tudtak elérni a csapatok szoftveres módon, hogy a pneumobilok eredményesebbek, hatékonyabbak voltak. Jó csapatok érkeztek, akik jól felkészültek, s az egész verseny fair módon zajlott. Az Aventics HR-esei folyamatosan figyelték a jelölteket, meg fogják őket keresni gyakornoknak, munkavállalóknak.

Tamás Endre főszervező a verseny után elárulta, technikai színvonalban nagy előrelépést tapasztaltak, az előző évekhez képest lényegesen komolyabb konstrukciókkal érkeztek a csapatok. Elsősorban vezérlésben fejlődtek, sokat jelentett, hogy a National Instruments öt gárdának külön elektronikai elemeket biztosított, többet tudnak elemezni, visszaszabályozni, növelni a teljesítményt. A hallgatók hozzáállása is pozitív volt, tartották az évközi határidőket.

Mint mondta, a külföldiek az utóbbi években egyre többször győztek, álltak dobogóra. A Budapesti Műszaki Egyetemen egy jó konstrukció alakult ki, létrehoztak egy alapítványt, ami megpróbálja a csapatok anyagi hátterét biztosítani. Gondoskodnak az utánpótlásról is, a tizenkét csapattag mögött egy széles stáb áll, nevelve az újoncokat, emellett új ötletek, elképzelések érkeznek a hallgatóktól.