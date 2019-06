Tizenöt órán keresztül rajzol majd a Dobó téren Szűcs Rita rajztanárnő

– Tizenöt óra azért nem kevés idő. Honnan jött az ötlet?

– Egy barátomnak készítettem épp karácsonyi ajándékot, skicceket rajzoltam, és akkor vettem észre, hogy ezek a motívumok olyan könnyen és természetesen jönnek, hogy akár egy nagyobb lélegzetvételű alkotóprogram is születhetne belőlük. Januárra állt össze a fejemben, februárban pedig már teljesen eltökélt voltam. A támogatásnak és kapcsolatoknak hála az engedélyeket is sikerült beszerezni, így már csak egy dolog miatt izgulok: az eső ne essen.

– A Nonstop alkotás címet kapta a program. Hogyan zajlik majd a nap?

– Reggel kilenctől kilencven­perces fázisokban fogok rajzolni, köztük tízperces szünetekkel. A megnyitó délután kettőkor lesz Rázsi Botond alpolgármester és Teleki Klári művészetpártoló közreműködésével; ekkor már jó néhány alkotás fog a fákon lógni, ugyanis a kész műveket land art jelleggel kifüggesztjük, színesítve ezzel a programnak helyet adó Dobó teret is. A délután folyamán két, egyenként harmincperces zumbabemutatót is beiktatunk, ugyanis nagy kedvelője vagyok ennek a mozgásformának, és a két csoport, amelynek tagja vagyok, készséggel vállalta a fellépést. A tagjaim átmozgatásán túl cél az is, hogy az aktív életmód fontosságára felhívjuk a figyelmet, ugyanis a testmozgás – különösen zenével párosulva – mindig örömet ad, és fiatalon is tart.

– Milyen jellegű alkotások kerülnek majd ki a kezed alól?

– A rajzaimat egyfajta grafikai játékként kell elképzelni, melyek spontán, szinte véletlenszerűen jönnek, de mindig kifejezik az aktuális gondolataimat, érzéseimet. A firka jellegű absztrakt formák mellett népművészeti motívumok is megjelennek, ezek sokszor történetként állnak össze a papíron. Természetesen igyekszem majd nem ismételni magam, de számomra is kérdéses, hogyan reagál a kihívásra az emberi agy, és hogyan jelenik majd meg a fáradtság, vagy ellenkezőleg, egy-egy pozitív érzelem, például egy barát felbukkanása. A délután folyamán beiktatunk majd egy, legfeljebb két pohár bort is, így fény derül arra is, az alkohol miként stimulálja az agy alkotásért felelős területeit. Ezek a pillanatnyi impulzusok mind megjelennek a papíron.

– Mikor, hogyan kezdtél rajzolni?

– Gyerekkoromban a konyhánk falán afféle frecsegtetett, pettyezett tapéta volt, én azoknak a mintáknak mind szemet, szájat rajzoltam. Örökmozgó gyerek voltam, ma azt mondanák rá, hiperaktív, és amikor anyukám le akart nyugtatni, papírt, színes ceruzát tett elém – azzal egy darabig csendben voltam. Bár eredetileg a biológia–testnevelés szakot szerettem volna megcélozni a főiskolán, a térdem közbeszólt – ekkor fordultam komolyabban a képzőművészet felé, és végeztem el a rajz és vizuális kommunikáció szakot. Ezután dolgoztam az Eventusban, a bábszínháznál, majd nevelőtanárként, iskolatitkárként, és öt éve adódott egy lehetőség, egy rajztanári állás a Móra Ferenc tagiskolában. Erre a megkeresésre azonnal igent mondtam, és nagyon jó döntésnek bizonyult.

– Nem csak a rajzot, a zene- és mozgáskultúrát is igyekszel meghonosítani diákjaid körében.

– Igen, iskolai szabadidőnkben rendszeresen táncolunk, zumbázunk, és az óráimon is mindig szól a zene. A tanítványaim mind speciális képességű, hátrányos helyzetű vagy viselkedészavaros gyerekek, és úgy tapasztalom, a közös aktivitás nagyban segíti köztük a kapcsolattartást, az alkotás révén pedig olyan élmények részesei lehetnek, amiket otthon sok esetben egyáltalán nem tapasztalhatnak meg, és ez még a legproblémásabb diákokat is leköti. A Dobó téri akció részben a tanítványaimnak is szól: szeretném megmutatni, hogy az alkotásnak nincs korhatára, a művészet nem hal meg az emberben, csak csinálni kell, amíg bírjuk, gondolkodásban és fizikálisan. És ugyanígy a mozgást: amíg csak van bennünk egy kis szusz, nem szabad abbahagyni.